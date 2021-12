Lange Zeit mussten sich Fans von „The Witcher“ gedulden, bis sie endlich die zweite Staffel der erfolgreichen Serie sehen konnten. Doch jetzt ist es so weit! Denn ab heute sind endlich neue Folgen auf Netflix verfügbar.

Die Zuseherinnen und Zuseher dürfen sich auf einige Änderungen freuen.

„The Witcher“ geht in zweite Runde

Endlich hat das Warten ein Ende! Seit heute können wir wieder in die dunkle, magische und teilweise auch ziemlich heiße Welt des Hexers Geralt von Riva (Henry Cavill) eintauchen. Denn die zweite Staffel von „The Witcher“ ist auf Netflix verfügbar. Doch während zahlreiche Zeit- sowie Handlungssprünge im ersten Teil für Verwirrung gesorgt haben, soll in neuen Folgen einiges anders werden.

In jeder Episode wird eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Damit soll die Serie geradliniger wirken und ein noch größeres Publikum ansprechen. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Figuren wie dem Barden Rittersporn (Joey Batey), dem Ritter Cahir (Eamon Farren) und Fringilla (Mimi M. Khayisa) freuen. Und auch Prinzessin Ciri (Freya Allen) und die Zauberin Yennefer (Anya Chalotra) sind wieder mit dabei.

Neue Charaktere in der von dem polnischen Autor Andrzej Sapkowski erschaffenen Fantasy-Welt sind etwa Kim Bodnia, der Geralts Lehrmeister Vesemir verkörpert, sowie Graham McTavish in der Rolle des aus dem Videospiel bekannten Dijkstra. Und auch der „Game of Thrones“-Liebling Kristofer Hivju ist in einer Gastrolle zu sehen.

Davon handelt Staffel 2

An dunklen Abenteuern, gefährlichen Machtspielchen und blutrünstigen Kämpfen mangelt es in Staffel zwei von „The Witcher“ jedenfalls nicht. Im Fokus stehen aber wohl Geralt und seine Bestimmung, die junge Prinzessin Ciri, auf die er achten muss. Die beiden müssen vor zahlreichen Gestalten flüchten, die die Prinzessin töten wollen. Gleichzeit ist der Hexer auch auf der Suche nach Yeneffer, seiner großen Liebe. Denn sie ist nach der Schlacht zwischen den nördlichen Königreichen und Nilfgaard spurlos verschwunden.

Dritte Staffel bereits angekündigt

Während Staffel zwei ziemlich lange auf sich warten ließ, können sich alle Fans des Hexen-Universums schon jetzt auf eine weitere Fortsetzung freuen! Denn bereits im September gab eine Ankündigung, dass die dritte Staffel von „The Witcher“ bereits bestätigt ist. Auch Showrunnerin Lauren S. Hissrich bestätigte gegenüber Techradar, dass sie die Drehbücher dazu schon fertig sind. „Staffel 1 und 2 haben das Spielfeld gesetzt für alles Große, was noch kommen wird. […] Wir haben die Drehbücher: Jetzt geht es darum, die Regisseure und Schauspieler zurückzubringen und noch einmal tiefer in die Materie einzutauchen, damit wir sicher sind, dass es die perfekte Staffel werden wird“, so Hissrich.

Wann Staffel drei Premiere feiert, ist aber noch nicht bekannt.