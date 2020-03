Trotz der steigenden Neuinfektionen und immer mehr Todesfällen, gibt es jetzt auch eine gute Nachricht aus Italien. Denn ein über Hundertjähriger, der an Covid-19 erkrankt war, wurde nun aus dem Krankenhaus entlassen.

Er wurde im Krankenhaus von Rimini behandelt.

100-jähriger Italiener nach Coronavirus-Infektion wieder gesund

Wie die Vizebürgermeisterin von Rimini nun gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, sei der 1919 geborene Italiener nach einer Coronavirus-Infektion gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es sei in der jetzigen Zeit immer gut, auch ein bisschen Hoffnung zu geben, so Vizebürgermeisterin Gloria Lisi.

Bürgermeister in Italien appellieren an die Bevölkerung

Unterdessen scheinen viele Italiener das Ausmaß der Katastrophe in ihrem Land immer noch nicht erkannt zu haben. Denn per Videobotschaften richten sich nun unzählige Bürgermeister in Italien an die Bewohner und weisen sie darauf hin, endlich zu Hause zu bleiben. Offenbar gehen immer noch viele Menschen unbegründet auf die Straße. Und manche Friseure machen sogar regelmäßig Hausbesuche.

Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt

Während der aktuelle Fall zwar Anlass zur Hoffnung gibt, steigt die Zahl der Coronavirus-Toten im Land trotzdem weiter an. Alleine in den vergangenen 24 Stunden meldete die Regierung 683 neue Tote. Damit starben in Italien bereits 7.503 Menschen an COVID-19. Das sind so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Die Zahl der Infizierten liegt außerdem mittlerweile bei 74.400.