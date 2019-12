Ist euch schon mal aufgefallen, dass eure Haut gerade im Winter verrückt spielt? Schuld daran ist nicht das kalte Wetter oder eine falsche Pflege, sondern ein Accessoire, dass uns vor der Kälte schützen soll: der Schal.

Wenn es kalt wird, greifen die meisten von uns sofort zum Schal. Natürlich schützt er uns vor Kälte und hält unseren Hals schön warm. Was der Schal aber auch verursacht, sind kleine Pickel, Rötungen und trockene Stellen. Aber keine Panik, wir haben Tipps und Tricks, wie ihr das stylische Accessoire tragen könnt und eure Haut dennoch rein bleibt.

Wieso verursacht der Schal unreine Haut?

Da wir den Schal meistens fest um unseren Hals gewickelt tragen, kommt es oft zu Berührungen am Kiefer und dem Kinn. Durch die ständige Reibung wird die Haut an diesen Stellen gereizt und reagiert dann beleidigt, in dem immer wieder Pickel, Rötungen und Trockenheit auftreten. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass sich im Schal viele kleine Schmutzpartikel und damit auch Bakterien sammeln, die gerne Mal mit der empfindlichen Haut in Kontakt kommen und so zu Unreinheiten führen.

Das hilft gegen die unreine Haut

Ihr solltet jetzt aber auf keinen Fall auf den Schal im Winter verzichten, sonst liegt ihr bald mit einer bösen Halsentzündung flach. Hier ein paar Tipps, wie ihr die Unreinheiten und Reizungen trotz Schal vermeiden könnt.

1. Den Schal nicht bis über das Kinn binden

Wenn ihr es vermeiden könnt, dass der Schal eure Gesichtshaut berührt, umso besser. Versucht einfach, ihn locker zu binden oder im Mantel oder der Jacke zu fixieren.

2. Den Schal mindestens einmal pro Woche wechseln

Bakterien und Schmutz lauern überall und gerade die Fasern im Schal nehmen das auch gerne auf. In einer Woche kann sich da ganz schön etwas zusammensammeln, allein schon vom Schmutz in der Luft oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn ihr mehrere Schals zur Auswahl habt, dann bitte unbedingt durchwechseln. Im Idealfall steckt ihr euren Schal auch einmal die Woche in die Waschmaschine.

3. Die Haut reinigen

Nach einem lang solltet ihr auf keinen Fall verzichten, eure Haut ausreichend zu reinigen. Mit dem richtigen Cleanser, Toner und einer Hautcreme kann Entzündungen und Rötungen vorgebeugt werden. Eure Haut wird es euch danken!