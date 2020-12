“Vampire Diaries“-Schauspielerin Candice King ist Mutter einer kleinen Tochter geworden. Das teilte die Schauspielerin ihren Fans nun auf Instagram und verriet sogar schon den Namen der Kleinen.

Auch Serienkollegin Claire Holt gratuliert der frisch gebackenen Mutter: “Ich freue mich so für euch”.

Zweite Tochter von Candice King auf der Welt

“Vampire Diaries”-Star Candice King verkündete im Sommer ihre zweite Schwangerschaft. Sie und ihr Ehemann Joe King haben bereits eine gemeinsame Tochter. Jetzt ist der zweite Sprössling da! Die frisch gebackene Mutter postete ein süßes Bild mit ihrem Baby auf Instagram. ““Letzte Woche ist unser kleines Mädchen in unsere Herzen geflogen. Wir lieben dich Josephine June King”, schreibt die Schauspielerin zu einem niedlichen Bild, auf dem die Kleine den Finger ihrer Mutter umklammert.

Schwierige Schwangerschaft

Offenbar dürfte die Geburt also schon einige Tage her sein, wie einige Fans bereits seit Tagen vermuteten. Denn die Schauspielerin war in letzter Zeit kaum noch auf Social Media aktiv. Das ließ natürlich viel Platz für Gerüchte und tatsächlich postete sie jetzt das Bild mit der Bestätigung. Dass alles so wunderbar geklappt hat und jetzt eine süße kleine Tochter auf der Welt ist, dürfte den Serienstar freuen. Denn Candice sprach immer wieder offen über die Herausforderungen in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft. Unter dem Posting gratulieren Fans und freuen sich für den “Vampire Diaries”-Star. Darunter finden auch prominente Gratulanten, wie etwa Serienkollegin Claire Holt.