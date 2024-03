Heute ist nicht nur der kalendarische Frühlingsbeginn, sondern auch der Internationale Tag des Glücks. Anlässlich dessen wurde der „Weltglücksbericht“ für 2023 veröffentlicht, der uns zeigt, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben. Während sich Finnland zum siebten Mal in Folge den ersten Platz sichert, rutscht Österreich im jährlichen Ranking leicht ab.

Insgesamt umfasst das Ranking 143 Länder.

Weltglücksbericht für 2023 veröffentlicht

Habt ihr euch schon einmal gefragt, in welchem Land die glücklichsten Menschen leben? Der „World Happiness Report“ beantwortet diese Frage. Anlässlich des heutigen Internationalen Tag des Glücks wurde der Weltglücksbericht im Auftrag der Vereinten Nationen veröffentlicht. Er wird von Wissenschaftler:innen in den USA auf Basis von Umfragen des Instituts Gallup erstellt. Dabei wurden subjektive Einschätzungen der Bevölkerung zu ihrer Lebenszufriedenheit in dem Land, in dem sie leben, bewertet.

Finnland sicherte sich in dem aktuellen Bericht zum siebten Mal in Folge den Spitzenplatz. Warum genau Finninnen und Finnen offenbar zufriedener als andere Menschen sind, geht in dem Bericht nicht direkt hervor. Laut den Autor:innen gibt es jedoch einige Schlüsselfaktoren, die beeinflussen, ob Menschen tendenziell eher glücklicher oder unglücklicher sind. Das sind etwa soziale Unterstützung, gesunde Lebenserwartung, Freiheit, Großzügigkeit oder Korruption im Land. Insgesamt umfasst das Ranking 143 Länder. Auf dem zweiten Platz der Liste landet Dänemark, gefolgt von Island, Schweden und Israel auf Platz 5. Besonders spannend: Ein Blick auf das Ranking der vergangenen Jahre zeigt klar, dass die Spitzenplätze weitgehend von Ländern aus dem Norden besetzt sind

Top 20 Ranking: Die glücklichsten Länder der Welt

Österreich ist im Ranking im Vergleich zum Vorjahr um ein paar Plätze abgerutscht und fällt von Platz elf heuer auf Platz 14. Noch weiter abgeschlagen liegt hingegen Deutschland: Unser Nachbarland rutsche im Ranking von Platz 14 auf Platz 24 ab.

Hier die Top 20 des „World Happiness Reports“ im Überblick:

Finnland Dänemark Island Schweden Israel Niederlande Norwegen Luxemburg Schweiz Australien Neuseeland Costa Rica Kuwait Österreich Kanada Belgien Irland Tschechien Litauen Vereinigtes Königreich

Zu den unglücklichsten Ländern der Welt zählen Lesotho, Libanon und Afghanistan auf den drei letzten Plätzen des Rankings.