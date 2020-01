Wenn man jemanden datet, kann es toll sein, ganz OK oder irgendetwas dazwischen. Und manchmal ist man gar nicht so begeistert von der anderen Person. Im neuen Dating-Trend bleibt man dennoch zusammen.

Denn es gibt eine Sache, die einen an der anderen Person festhalten lässt. Wir erklären dir, worum es bei dem Dating-Trend genau geht.

Du findest ihn attraktiv, aber uninteressant

Vielleicht ist es dir schon einmal passiert, dass du jemanden kennengelernt hast, den du wahnsinnig toll fandest. Er ist wunderschön, attraktiv und genau das, was du dir immer unter deinem Traummann vorgestellt hast. Ihr trefft euch, verbringt Abende zusammen und alles scheint perfekt. Wäre da nur nicht seine Persönlichkeit, die irgendwie nicht mit deiner zusammenpassen will.

Wenn du ihn attraktiv findest, der Funke jedoch nicht überspringen will, ist das schade. Solltest du jedoch die fehlende Verbindung ignorieren, dann befindest du dich mitten im neuesten Dating-Trend: White Clawing.

Was genau steckt hinter dem Dating-Trend?

Das Dating-Phänomen White Clawing bezeichnet Menschen, die in einer Beziehung bleiben, nur weil sie den anderen sehr attraktiv finden. Die Persönlichkeit der anderen Person passt nämlich überhaupt nicht. Aber das ignorieren sie. Auch, wenn der Partner langweilig ist, sie ihn nicht besonders finden oder sonderlich mögen: Sobald sie trotzdem mit ihm zusammen bleiben, weil die Anziehung durch das äußere Erscheinungsbild so hoch ist, bezeichnet man dies als White Clawing. Laut Umfragen haben bereits 27 Prozent White Clawing angewendet, 42 Prozent kannten jemanden in ihrem näheren Umfeld, die es getan haben.