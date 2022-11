Ein 16-jähriger Junge ist in den USA verhaftet worden, nachdem er eine Bekannte auf Instagram um Tipps gebeten haben soll, wie man eine Leiche entsorgt. Der Teenager steht unter Verdacht, ein erst 13 Jahre altes Mädchen getötet zu haben.

Der Fall sorgt grade weltweit für Entsetzen.

Teenager plant Leiche zu beseitigen und fragt via Instagram um Tipps

Im US-Bundesstaat Pennsylvania ist es kürzlich zu einem grausamen Mordfall gekommen, der via Instagram aufgedeckt wurde. Ein 16-Jähriger soll eine Bekannte über die Videochat-Funktion des sozialen Netzwerkes kontaktiert haben. Wie CNN berichtet, habe der Teenager dem Mädchen gestanden, jemanden getötet zu haben. Dann habe er sie auch noch gefragt, wie man einen toten Körper am besten los wird. Um seine Lage zu verdeutlichen, zeigte er offenbar mit der Kamera ein Stück seines Bodens, auf dem Füße eines Mädchens und jede Menge Blut zu sehen gewesen sein sollen.

Die verstörte Bekannte lief daraufhin sofort zu ihrer Mutter und schilderte, was vorgefallen war. Diese alarmierte umgehend die Polizei, da sie nicht davon ausging, dass sich der Jugendliche hier einen schlechten Scherz erlaubte. Bereits kurze Zeit später fanden die Beamten dann einen blutüberströmten Tatort an der Wohnadresse des 16-Jährigen in einem Trailerpark der Stadt Bensalem.

Dort konnten sie auch den leblosen Körper eines Mädchen sicherstellen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich hierbei um eine 13-Jährige handelte. In welchem Verhältnis die beiden zu einander standen, ist noch nicht bekannt. Doch die Ermittler entdecken einige Hinweise, dass der Täter versucht haben soll, die Blutspuren zu entfernen und seine Tat zu verbergen.

Tresor mit Schusswaffen gefunden

Im Wohnzimmer des Campers fanden die Polizisten schließlich einen Tresor, in dem mehrere Schusswaffen aufbewahrt wurden. Besonders auffällig: Auch ein Holster ohne dazugehörige Pistole befand sich darin. Ermittlungen ergaben, dass das Mädchen durch einen Schuss in den Oberkörper gestorben ist.

Es dauerte nicht lange, bis die Beamten den mutmaßlichen Täter aufspürten, denn er befand sich noch immer ganz in der Nähe des Wohnwagenparks. Dort nahmen sie den 16-Jährigen schließlich fest und wiesen ihn in die örtliche Jugendstrafanstalt ein. Ihm wird nun laut The Philadelphia Inquirer Mord, der illegale Besitz einer Schusswaffe, sowie die Manipulation oder Fälschung von Beweismitteln, vorgeworfen.

Der 16-Jährige beteuert indes, dass es sich dabei um einen schrecklichen Unfall handelte, wie das oben genannte Newsmedium schreibt. Er habe mit der 13-Jährigen gemeinsam Fernsehen geschaut. Dann wollte er den Safe seines Vaters und die darin befindliche Munition reinigen. Dabei sei es auch zu dem Schuss gekommen, wie es heißt.

Nachbarn schockiert über den Vorfall

Die restlichen Bewohner:innen des Trailerparks zeigen sind schockiert von der grausamen Tat. Eine Nachbarin schildert gegenüber CBS: „Ich habe mein ganzes Leben immer wieder in Bensalem gelebt und ich glaube, dass es das erste Mal war, dass ich einen solchen Einsatzwagen der Polizei gesehen habe. Ich glaube, dass das sehr selten ist.“

Ein anderer Anrainer erzählt, wie er die Situation erlebt hat. „Ich habe einen Schuss gehört und ich weiß, wie ein Schuss klingt. Ich habe die Tür geöffnet und sah den Jungen wegrennen.“ Für ihn war der mutmaßliche Schütze auch kein Unbekannter: „Ich hatte ein paar Mal zuvor mit ihm hier auf der Bank gesprochen. Er machte den Eindruck, Probleme zu haben.“

Welche Strafe den Jugendlichen nun erwartet, bleibt abzuwarten. Es gilt die Unschuldsvermutung!