Es ist eine tragische Geschichte, die gerade die amerikanische Medienwelt beschäftigt: ein kleiner Junge und sein Vater werden tot im eigenen Zuhause aufgefunden. Erst Monate später soll sich die ganze traurige Geschichte herausstellen.

Denn eine Untersuchung enthüllt jetzt, was vorgefallen ist.

Vater und Sohn werden tot in Wohnung gefunden

Es ist eine Geschichte, die tragischer wohl nicht sein könnte. Am 15. Februar 2022 fanden Beamte den Leichnam des 59-jährigen David Conde Sr. in seiner Wohnung. Zuvor wurden die Beamten von der Familie des Mannes alarmiert, weil er sich seit über einer Woche bei niemandem mehr gemeldet hatte.

Besonders dramatisch: in der Wohnung war auch der kleine Sohn des Mannes, David Conde Jr. Auch er war zu diesem Zeitpunkt tot. Was genau passiert war, war nicht sofort klar. Fest stand zu diesem Zeitpunkt nur, dass der Vater das Sorgerecht für den zweijährigen Jungen hatte.

Zweijähriger Junge verhungerte

„Es gab keine Anzeichen eines Kampfes in der Wohnung“, erklärte der zuständige County Sheriff Lt. David Cirencione damals. „Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass noch jemand in der Wohnung war, als die beiden starben […] Wir wissen ehrlich gesagt nicht, woran die beiden gestorben sind.“ Erst neun Monate später sollte der tragische Tod der beiden eindeutig geklärt werden.

Denn wie Untersuchungen jetzt zeigen, litt der 59-Jährige an einer „Herz-Kreislauf-Erkrankung“. Die zuständige Polizei erklärt deshalb, dass er eines natürlichen Todes gestorben war. Sein Tod kam offenbar plötzlich, denn der Mann war nicht mehr in der Lage, um Hilfe zu rufen oder einen Rettungswagen zu alarmieren.

Er verstarb also in seiner Wohnung – und hinterließ seinen zweijährigen Sohn, der dadurch auf sich alleine gestellt war. „Es wird angenommen, dass Herr Conde zuerst starb und das Kind nicht in der Lage war, Nahrung zu sich zu nehmen, nachdem sein Vater gestorben war“, schildert die Polizei. Der kleine Junge verhungerte letztlich in der Wohnung. Die Polizei spricht von einem Unfall und betont, wie tragisch der Vorfall ist „Nachdem wir Kohlenmonoxid [als Todesursache] ausgeschlossen hatten, wussten wir leider, dass dies eine wahrscheinliche Ursache war“, sagte Cirencione der Finger Lakes Times. „Dies ist ein sehr, sehr trauriger Fall“.