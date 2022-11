Es ist wohl die absolute Horror-Vorstellung eines jeden Urlaubers, der in einer Airbnb-Wohnung übernachtet: Eine versteckte Kamera, die ALLES filmt. In Brasilien ist dieser Albtraum jetzt wahr geworden.

Die Kamera in dem Apartment war direkt auf das Bett der beiden Gäste gerichtet.

Paar entdeckt versteckte Kamera in Airbnb-Wohnung

Immer wieder hört man gruselige Geschichten darüber, wie Airbnb-Vermieter:innen ihre Gäste ausspionieren oder sie während sehr privaten Momenten filmen. Und das alles mithilfe einer versteckten Kamera. Doch die wenigsten Urlauber rechnen wohl damit, dass ausgerechnet ihnen das passieren könnte. Ein Paar wurde nun in Brasilien eines Besseren belehrt.

Denn die beiden übernachteten eine ganze Woche lang in einer Wohnung direkt an der Copacabana in Rio de Janeiro. Doch dann folgt eine schauderhafte Entdeckung. „Ich schaute auf den Schrank, der sich über dem Eingang des Zimmers befand, und sah etwas leuchten“, berichtet Julia, eine der beiden Frauen gegenüber lokalen Medien. „Als ich das sah, sagte ich: ‚Schatz, ich glaube, da ist eine echte Kamera‘. Ana hat sich große Sorgen gemacht.“

Daraufhin wandte Julia einen cleveren Trick an, den man immer wieder im Netz liest. „Ich habe mit meinem Handy ein Foto mit Blitz gemacht, und darauf war ein heller Schimmer zu sehen, der wie ein Kameraobjektiv aussah“, schildert sie. Die beiden Frauen schraubten anschließend eine der Lüftungsöffnungen, die im Schrank versteckt waren, ab und waren sichtlich schockiert. Denn darin befand sich tatsächlich eine kleine Kamera.

Auch Audiokabel war angeschlossen

Doch das war leider noch nicht alles. Bei einer weiteren Suche fanden sie schließlich heraus, dass die Kamera auch noch mit einem Audiokabel verbunden war. Somit waren sie sicher, dass der Vermieter alle Gespräche in der Wohnung mithören konnte. Daraufhin packten die beiden sofort ihre Sachen und flüchteten aus dem Apartment.

Davor filmten sie ihre Entdeckung jedoch noch und teilten ihr Horror-Erlebnis auf Instagram. „Schau her. Eine Kamera. Worauf ist sie gerichtet? Doppelbett“, hört man eine der Frauen in dem Clip sagen. „Kamera in Airbnb in Copacabana. Teures Airbnb. Direkt am Strand.“

„Wissen nicht, was er mit den Bildern macht“

Das Paar wandte sich dann sofort an die Polizei und reichte zudem Beschwerde bei dem Ferienwohnungs-Anbieter ein. Mittlerweile sei das Profil des Gastgebers gesperrt worden – das soll auch so bleiben, solange der Vorfall untersucht werde, heißt es seitens der Website auf Anfrage der Zeitung Correio Braziliense.

Der Schock der beiden Frauen sitzt allerdings tief. Sie fühlen sich vom Wohnungseigentümer bloßgestellt und missbraucht. „Ein Perverser, der Menschen im Doppelbett seiner Airbnb-Wohnung filmt. Und was er mit den Bildern macht, wissen wir nicht, wir haben keine Ahnung“, so Julia.

In ihrem Instagram-Video warnt sie außerdem: „Jeder Missbrauch muss gemeldet werden, damit die Menschen wachsam sind“. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass alle Vermieter:innen der Plattform ihre Gäste ausspionieren. Doch in diesem Fall ist Vorsicht tatsächlich besser als Nachsicht.

Seid ihr misstrauisch, wenn ihr in einer Ferienwohnung übernachtet? Ohja. Ich suche sofort nach versteckten Kameras. Nein, überhaupt nicht.

