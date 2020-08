Die WHO meldet einen neuen Rekord bei Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden verzeichnete die Weltgesundheitsorganisation weltweit insgesamt 300.000 neue Coronavirus-Fälle.

Das sind mehr als je zuvor.

Wie die WHO am Samstagabend mitteilte, gab es innerhalb von 24 Stunden fast 300.000 Neuinfektionen. Das sind so viele neue Coronavirus-Fälle wie nie zuvor. Damit gibt es weltweit nun mehr als 21,29 Millionen Menschen, die sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben. 760.118 Menschen starben bereits an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19.

Laut Experten könnte die Dunkelziffer der Corona-Fälle allerdings noch deutlich höher sein. Denn in manchen Ländern gibt es immer noch nicht genügend Testungen. Am meisten von der Pandemie betroffen sind derzeit vor allem die USA, Brasilien und Indien.

(Quelle: Reuters / red)