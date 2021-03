Viele Singles blicken dem Frühling nicht gerade mit Vorfreude entgegen. Schließlich kriechen mit den ersten Sonnenstrahlen auch die verliebten Pärchen aus ihren winterlichen Liebesnestern. Aber mal ehrlich: Mit den ersten Sonnenstrahlen spielen die Hormone verrückt und die Lust auf Abenteuer und auf Sex steigt. Und genau diese Mischung beschert Singles nun die geilste Zeit im Jahr.

Warum Pärchen im Frühling neidig auf Singles blicken.

1. Der Frühling macht Lust auf Abenteuer

Die Sonne kitzelt auf der Nase und damit auch deine Lebensgeister aus dir heraus. Ihre Wärme wirkt wie ein natürliches Aphrodisiakum. Sie macht happy und energiegeladen. Das Serotonin bringt aber auch unser Selbstbewusstsein zum Boosten. Der Frühling ist also die beste Zeit, um dich neuen Projekten zu widmen. Zum Beispiel die neue Liebe deines Lebens zu finden, Sport zu treiben oder dir ein neues Hobby zu suchen. Alles scheint möglich und niemand steht dir dabei im Weg.

2. Alle sind horny

Der Frühling kommt und du auch. In der Jahreszeit, wo selbst die Vögel mega horny sind, ist die Zeit der Singles gekommen. Die vermehrte Serotonin-Ausscheidung steigert nicht nur das Selbstbewusstsein und die Flirt-Lust, sondern auch die Lust auf Sex. Und während Pärchen nur heimlich unter der Sonnenbrille hervorgucken, dürfen Singles nun voller Elan auf die Pirsch gehen. Jeder Tag hält ein Abenteuer bereit.

3. Du kannst Fantasien ohne schlechten Gewissen freien Lauf lassen

Tschüss Michelin-Männchen und Bettdecken Style! Mit der aufkommenden Wärme lassen wir wieder Hüllen fallen. Gerade nach einem laaangen Lockdown-Winter macht uns schon ein wenig nackte Haut spitz wie Nachbars Lumpi. Sex ist einfach überall. Da löst schon der Anblick eines sehnig, muskulösen Unterarmes Kopfkino aus. Und während fix Vergebene beim Fantasie-Sex mit dem Essenslieferanten von schlechtem Gewissen geplagt werden, kannst du dich deinen sexuellen Luftschlössern unverblümt hingeben.

4. Im Frühling wird mehr gedatet

Nach dem einsamen Winter in Corona-Haft beschert uns der Frühling endlich die ersten Freigänge in der Sonne. Die Lust für Unternehmungen und Abenteuer steigt. Und auch Dating-Portale können in Frühlingszeiten mehr Registrierungen verzeichnen. Nun ist also die beste Zeit, um andere flirtwütige Singles auf Tinder und Co zu matchen und endlich im Real-Life zu treffen.

5. Bye Bye Holidates

Mit Ostern ist auch endlich die Zeit der nervigen und emotional aufgeladenen Feiertage vorbei. Der Frühling ist das Weihnachten der Singles. Also bye bye furchtbare Holidates! Nun musst du dich keinen lästigen Fragen nach aktuellen Liebschaften oder Vorwürfen zum voreiligen Abschuss des Ex stellen. Du kannst dich endlich wieder erholen und dein Leben als Single in vollen Zügen genießen.