Zum Start des neuen Jahres werden alle Karten neu gemischt und die Chance, dass ihr 2021 die Liebe fürs Leben findet, stehen so hoch, wie noch nie. Also packt eure Herzchenbrillen aus und lasst euch fallen.

Diese Sternzeichen sind bereit, sich zu binden und ihre große Liebe ins Leben zu lassen.

Stier

Stiere sind nicht gerade dafür bekannt, impulsive Entscheidungen zu treffen oder sich Hals über Kopf zu verlieben. Und dennoch kann es passieren, dass dieses Sternzeichen im neuen Jahr einer ganz besonderen Person begegnet, die sie ihre bisherigen Prinzipien hinterfragen lässt. Doch zu lange sollte sich der Stier mit der Entscheidung, ob das nun gut oder schlecht ist, nicht Zeit lassen, denn so plötzlich die Chance auf die große Liebe gekommen ist, so schnell kann sie auch wieder verschwinden.

Krebs

Die bisherigen Datingerfahrungen der Krebse lassen erahnen, dass sich dieses Sternzeichen zwar schnell für etwas begeistern kann, doch bevor es dann wirklich ernst wird, zieht sich der Krebs lieber in sein kleines Gehäuse zurück. Vielleicht war das aber auch einfach das innere Bauchgefühl, das den Krebsen damit signalisieren wollte, dass die wahre, große Liebe noch irgendwo da draußen ist. Jetzt kommt sie aber immer näher und schon bald wird der Krebs merken, dass es sich diesmal anders anfühlt. Was erstmal ein erschreckendes Gefühl sein kann, entwickelt sich schnell zu einem wohlig warmen Kribbeln.

Löwe

Löwen sind nicht umsonst Raubkatzen – das zeigt sich auch im Liebesleben mehr als deutlich. Doch irgendwann kommt die Zeit, in der auch dieses Sternzeichen romantische Fernsehabende mit einer auserwählten Person einer durchzechten Nacht mit Unbekannten vorzieht. 2021 wird vieles anders, so erkennt auch der Löwe, dass es die große Liebe tatsächlich gibt, auch wenn er den Glauben daran fast schon aufgegeben hat. Und meist kommt das Glück auf einen zu, wenn man am wenigsten damit rechnet. Aber trotzdem: Ohren spitzen, denn es kann jederzeit so weit sein!

Schütze

In der Vergangenheit sind Schützen nicht gerade zimperlich damit umgegangen, wem sie ihr Herz schenken. Leider hat sich das in den meisten Fällen nicht wirklich bezahlt gemacht. Doch auch dieses Sternzeichen kommt 2021 endlich in den Genuss, das Gefühl der wahren Liebe zu spüren. Auch wenn Schützen sehr freiheitsliebend sind und sich nicht sonderlich gerne binden, so können sie für die richtige Person einen Kompromiss eingehen, der für beide Seiten funktioniert.