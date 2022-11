Kaum ist das Geld auf dem Konto, ist es gefühlt auch schon wieder weg. Kennt ihr das? An Sparen ist mittlerweile fast nicht mehr zu denken. Die Inflation trifft uns alle, die Maßnahmen der Regierung in Form des Klimabonus stopfen aber nur kurz die Löcher in unseren Geldbörserl. Auch Betriebe haben derzeit nicht viel zu lachen, wie die Wiener Unternehmerin Margit Köffler weiß.

Was sie zu erzählen hat und welche Lösung ihrer Meinung nach Arbeitgeber:innen und -nehmer:innen gleichermaßen helfen kann, lest ihr hier.

Viele schlaflose Nächte

Mit ihrem nachhaltigen Cateringunternehmen Tip Top Table ist Margit Köffler schon 27 Jahre im Geschäft, während des Beginns der Corona-Krise musste die Unternehmerin jedoch besonders kreativ werden. „Ich war mir damals nicht sicher, ob die Cateringbranche überhaupt wieder einen Aufschwung erleben wird“, erzählt sie uns im Interview. Aus diesem Gedanken heraus entstand Tip Top Frozen, ein Konzept, in dem frischgekochte Speisen schockgefrostet werden und so für die Verbraucher:innen gesunde Tiefkühlkost entsteht. Mit ihrem dritten Unternehmen, der Weinbar „Winzerkönigin“, startete Margit Köffler mit ihrem Kollegen Bernhard Zierlinger ebenfalls durch. Bei ihr läuft’s ganz ohne Sorgen, sollte man meinen. Doch: „Die steigenden Preise holen mich ein. Allein für Tip Top Frozen habe ich acht Gefrierschränke im Einsatz, wo ich bis dato nicht weiß, wie viel mich der Strom noch kosten wird„, so die Unternehmerin. Schlafstörungen, Ängste und auch Panikattacken sind die Folge. „Es ist nicht so schlimm, wie während der Pandemie, aber es holt mich trotzdem ein“, erzählt Köffler.

Herausforderungen überall

Doch nicht nur die steigenden Preise machen der Arbeitgeberin Sorgen, sondern auch ihre Arbeitskräfte. „Ich würde gerne meinen Mitarbeiter:innen mehr Geld bezahlen, aber ich kann meist nicht“, erzählt Köffler. In Österreich Unternehmerin zu sein, sei noch dazu kein Honigschlecken: „Neben den hohen Energiepreisen, sind die Abgabequoten deutlich zu hoch angesetzt!“ Der Klimabonus und andere Teuerungsmaßnahmen seien zwar toll, aber dennoch wieder nur Geld aus der eigenen Tasche. „Würde unser System ein bisschen anders gestaltet werden, und allen regelmäßig mehr am Konto bleiben, hätte unsere Wirtschaft wieder einen Aufschwung“, ist sich die Unternehmerin sicher.

Investieren für die Zukunft

Trotz der unsicheren Lage, muss die Unternehmerin an Investitionen denken: „Ich kann nicht mit kaputten Töpfen oder Geräten arbeiten, zum Glück bin ich aber Optimistin und hoffe, dass sich irgendwie immer alles ausgehen wird.“ Doch trotz des Optimismus‘ muss Margit Köffler realistisch bleiben, denn ob sich Tip Top Frozen in Zukunft rentieren wird, steht noch in den Sternen – zu hohe Kosten könnten hier noch auf sie zukommen. Hier übt sie auch schwere Kritik an der Regierung: Denn der Wirtschaftsstandort Österreich wird im Vergleich zu anderen Ländern immer unattraktiver – vor allem, wenn man auf die hohen Lohnnebenkosten blickt.

Ihr Wunsch: Lohnnebenkosten senken

„Mir ist es total wichtig, dass meine Mitarbeiter:innen zufrieden sind, denn ohne gute Mitarbeiter:innen hat man keinen guten Betrieb“, weiß Köffler. Doch wie schon zuvor erwähnt, kann die Unternehmerin an ihre Mitarbeiter:innen nicht mehr ausbezahlen, denn zu hoch sind die Lohnnebenkosten. „Ich finde die Idee der NEOS gut, denn die Lohnnebenkosten auf beiden Seiten so zu senken, dass Dienstnehmer:innen und Dienstgeber:innen am Ende einfach mehr überbleibt, ist ein Vorteil für alle Seiten„, unterstützt Köffler die NEOS-Initiative für mehr Einkommen. Außerdem würde sie gerne mit Entscheidungsträger:innen einmal persönlich sprechen: „Ich sehe überhaupt nicht ein, wieso hier bis jetzt noch nichts geschehen ist. Österreich muss als Wirtschaftsstandort wieder attraktiv werden, denn was machen wir, wenn die jungen Leute nun alle kein Unternehmen mehr gründen wollen, weil es nicht mehr rentabel ist?“ An die jungen Generationen hat sie dennoch einen Appell: „Bleibt begeisterungsfähig in dem, was ihr tut und wenn ihr es nicht seid, dann schaut, dass ihr so schnell wie möglich etwas ändert – das Leben muss Spaß machen!“

