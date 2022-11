Traurige News aus den USA. Die durch „America’s Got Talent“ und „The Ellen DeGeneres Show“ bekannt gewordenen Roslyn Singleton starb an den Folgen eines Hirntumors, gegen den sie jahrelang gekämpft hatte. Sie wurde nur 39 Jahre alt.

Ihr Mann, der Sänger Ray Singleton, gab die niederschmetternde Nachricht jetzt auf Instagram bekannt.

TV-Star Roslyn Singleton stirbt mit 39 Jahren

2013 wurde bei der TV-Bekanntheit Roslyn Singleton ein Gehirntumor diagnostiziert. Danach schien es ihr wieder besser zu gehen. Doch leider wurde 2019 ein weiterer Tumor entdeckt. Und nun gibt es von Roslyn besonders traurige Nachrichten: Sie starb am vergangenen Mittwoch – im Alter von nur 39 Jahren.

Roslyn Singleton ging vor rund zwei Jahren das erste Mal viral. Damals lud ihr Ehemann Ray einen Clip von sich im Netz hoch, in dem er für seine Frau sang, bevor sie sich wegen ihres Hirntumors operieren ließ. Ihre Geschichte erregte damals auch die Aufmerksamkeit von Talkshow-Masterin Ellen DeGeneres. Sie lud die beiden daraufhin sogar in ihre Show ein. Ein Jahr danach sah man die zwei dann auch noch bei „America’s Got Talent“, wodurch das Power-Couple noch größere Bekanntheit erlangte. Ihre Geschichte rührt Menschen auf der ganzen Welt.

Ehemann verkündet traurige Nachricht auf Instagram

Nun gab ihr Ehemann, Ray Singleton, die traurige Nachricht von Roslyns Tod in einem Instagram-Post bekannt. „Unsere Frau hat sich gestern ihre Flügel verdient, während sie friedlich zu Hause schlief, wo sie sein wollte“, schrieb er. „Der Weg, der vor uns liegt, wird unglaublich lang und schwierig sein! Sie hat uns alle etwas gelehrt.“ Weiter heißt es in dem emotionalen Statement: „Sie ist da, wo wir alle eines Tages hinwollen, also kein Grund, traurig zu sein! Jetzt feiern wir ihr Vermächtnis, ihren Einfluss, ihre Geschichte und ihren Geist! Sie wird ewig leben.“

Wie stark Roslyn war, bewies die TV-Bekanntheit mit einer Aussage im Jahr 2020: „Auch, wenn ich diese Situation habe, besiegt sie mich nicht. Sie zieht mich nicht runter und gibt mir nicht das Gefühl: ‚Warum ich?‘ Es gibt mir das Gefühl: ‚Gott sei Dank, dass ich es war.‘ So fühle ich.“

Ellen DeGeneres zeigt sich bestürzt

Auch Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres trifft die Nachricht von Roslyn Tod hart. Auf ihrem Instagram-Account widmet sie ihr ein Posting und schreibt: „Ich war am Boden zerstört, als ich hörte, dass die unglaubliche Roslyn vor ein paar Tagen verstorben ist. Sie war so ein Licht im Angesicht der wirklich schwierigen Umstände.“ Abschließend fügte die 64-jährige Komikerin hinzu: „Ich sende allen, die sie liebten, viel Liebe und Kraft, vor allem ihrem wunderbaren Ehemann, Ray.“