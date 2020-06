In Indien starb nun ein trächtiger Elefant, nachdem er eine mit Böllern gefüllte Ananas verzehrt hat. Das Tier irrte tagelang schwerverletzt durch den Wald, bis es schließlich verhungerte.

Die Behörden haben bereits einen Verdächtigen festgenommen.

Trächtiger Elefant stirbt nach Verzehr von explosiver Ananas

Nachdem eine trächtige Elefantenkuh an einer mit Böllern gefüllten Ananas gestorben ist, gibt es nun einen Verdächtigen. Die Behörden vermuten, dass der Mann in den Tod des Tieres verwickelt sei, sagte der Waldminister des Bundesstaates Kerala. Es gebe in dem Fall noch weitere Verdächtige, sagte der Minister. Was genau den Beschuldigten vorgeworfen wird, teilte er nicht mit.

Die Ananas sei im Maul des Tieres explodiert, nachdem dieses sie gegessen hatte. Die schwerverletzte, trächtige Elefantenkuh sei daraufhin tagelang schwerverletzt herumgeirrt, bis sie schließlich verhungert sei. Denn aufgrund seiner Verletzungen durch die manipulierte Frucht hatte es nicht mehr essen können.

Menschen fordern strengere Tierschutzgesetze

Die Bilder der verletzten Elefantenkuh, wie sie Rüssel und Maul ins Wasser hält, verbreiteten sich schnell auf Social Media. Tausende User forderten daraufhin nicht nur die Bestrafung der Verantwortlichen, sondern auch strengere Tierschutzgesetze. Denn die mit Böller gefüllten Früchte seien in der Region nichts Ungewöhnliches. Bauern nutzen sie, um so Wildschweine von ihren Feldern fernzuhalten.