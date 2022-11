Die ehemalige GNTM-Kandidatin Barbara Meier und ihr Ehemann Klemens Hallmann sind erneut Eltern einer kleinen Tochter geworden. Das verkündete die Schauspielerin nun auf ihrem Instagram-Account.

Dabei verriet sie auch gleich schon den Namen ihrer zweiten Tochter.

Barbara Meier ist wieder Mama geworden

Die Ex-GNTM-Kandidatin Barbara Meier überrascht ihre Fans nun mit einer süßen Neuigkeit. Zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes Marie-Therese erblickte ihre zweite Tochter das Licht der Welt. Auf Instagram teilte die Zweifach-Mutter jetzt ein Foto, auf dem das Neugeborene die Hand seiner großen Schwester hält.

„Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da! Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!“ schreibt die 36-Jährige aus der Sicht ihrer älteren Tochter. „Die letzte Woche haben wir genutzt, uns ganz ohne Trubel kennenzulernen und uns als Familie zu Hause neu einzuleben“, steht weiters zu dem niedlichen Foto geschrieben.

Dass Marie-Therese ihr „Spielzeug schon ganz fleißig“ teile und „ganz fasziniert von diesen süßen kleinen Händen“ sei, erfährt man noch dazu. Aber nicht nur Marie-Therese, sondern die ganze Familie freut sich die auf „gemeinsame Zukunft mit dem neuen Familienmitglied“. Gezeichnet ist der Post dann mit Marie-Therese.

Das steckt hinter dem Namen ihrer Tochter

Mit dem Posting erfährt ihre Insta-Community nun, dass Barbaras zweite Tochter Emilia Elise heißt. Am Ende des Beitrags gibt’s dann sogar noch eine Erklärung bezüglich des Namens. „Genau wie mein Vorname ist auch der Vorname meiner kleinen Schwester inspiriert von unseren Vorfahren“, erklärt die Schauspielerin. So möchten das Model und ihr Ehemann „ein kleines Andenken“ an ihre Wurzeln bewahren.

Ihre Fans sind natürlich ganz aus dem Häusschen und es hagelt unzählige Glückwünsche. Auch mehrere bekannte Gesichter wünschen der frisch gebackenen Zweifach-Mama alles Gute. „Vom Herzen Gratulation meine Liebe! Sending all four of you so much love“, schreibt zum Beispiel TV-Star Sylvie Meis.

Im Mai 2022 gaben Barbara Meier und Klemens Hallmann die zweite Schwangerschaft via Instagram bekannt. Das Model ist seit April 2016 mit dem österreichischen Unternehmer liiert. Die beiden lernten sich über einen gemeinsamen Freund kennen, bis es schließlich zwischen ihnen funkte. Im Jahr 2019 gaben sich Barbara und Klemens in Venedig das Ja-Wort.