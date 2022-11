Schönheit liegt in den Genen? Anscheinend mehr in den Sternen! Wir zeigen dir, welche Beautyhacks du laut deines Sternzeichens unbedingt kennen musst.

Feuerzeichen: Widder, Löwe & Schütze

Als wahres Feuerzeichen liebst du Spontanität und für dich kann es gar nicht aufregend genug sein! Viel Zeit im Bad bleibt dir deshalb nicht, denn du bist immer unterwegs und magst es lieber schnell und praktisch. Stars wie Emma Watson, die übrigens im Sternzeichen Widder ist, setzten ebenfalls auf Natürlichkeit. Ein Tipp von uns, um deine Schönheit mit wenig Aufwand zu unterstreichen: Probiere doch einmal, deine Wimpern mit einer Wimpernzange zu stylen und diese danach mit Vaseline zu pflegen – so hast du einen wachen Blick und gepflegte Wimpern! Wir lieben es. ❤

Luftzeichen: Zwilling, Waage & Wassermann

Als Luftzeichen machst du deinem Namen alle Ehre: Mit Leichtigkeit stolzierst du durchs Leben! Du bist einfallsreich, denkst unkonventionell und begeisterst alle mit deinen tollen Ideen. Dein besonderes Markenzeichen sind deine vollen Augenbrauen, die dein hübsches Gesicht umrahmen. Doch auch da darfst du ein bisschen nachhelfen: Mit dem Brow Lift Kit von Beautylash sind deine Augenbrauen jederzeit top gestylt und du kannst dich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern. Skirennläuferin Anna Veith, im Sternzeichen Zwilling, liebt das Styling Tool ebenfalls!

Wasserzeichen: Fische, Krebs & Skorpion

Wasserzeichen sind sehr für ihr Einfühlungsvermögen, ihre Sensibilität und ihr gefühlvolles Wesen bekannt. In der Beautywelt beindrucken sie vor allem mit einem: Wunderschöner Haut! Und dieses Markenzeichen muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Wie? Am besten geht das mit dem Trend „Face Icing“, indem wir morgens das Gesicht mit einem Eiswürfel massieren. Schwellungen können so gelindert werden und die Haut wirkt jugendlich und straff. Ob Topmodel Doutzen Kroes, im Sternzeichen Wassermann, deshalb so wahnsinnig tolle Haut hat?

Erdzeichen: Stiere, Jungfrauen & Steinböcke

Liebe Erdzeichen, ihr überlässt auch nichts dem Zufall! Ihr seid geduldig, diszipliniert und beharrlich, nicht nur wenn ihr etwas erreichen wollt. Euer Beauty-Schrank ist groß und in Wahrheit kennt ihr doch schon jeden Beautytrend, der neu auf dem Markt ist. Euer Markenzeichen ist jedoch euer prachtvolles und natürlich schönes Haar! Ein Geheimtipp von uns: Rosmarin-Wasser vor jeder Haarwäsche auf die Kopfhaut geben, das fördert das Haarwachstum und macht deine Haare super glänzend. Ob Schauspielerin Nina Dobrev, im Sternzeichen Steinbock, wohl auch auf diesen Trend schwört?