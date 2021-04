Heute (17. April) findet die Beerdigung von Prinz Philip statt. Corona-bedingt werden nur 30 Menschen bei der Zeremonie für den Mann der britischen Königin anwesend sein.

Allerdings wird es eine Fernsehübertragung geben. Und auch im Livestream ist die Trauerfeier mitzuverfolgen.

Trauerfeier für Prinz Philip

Am 9. April verstarb der 99-jährige Mann von Königin Elisabeth II. Trauerfeier und Beerdigung finden heute ab 15.40 Uhr MESZ auf Schloss Windsor nahe London statt. Wegen der CoV-Regeln dürfen nur 30 Trauergäste teilnehmen, dabei handelt es sich fast ausschließlich um enge Familienmitglieder.

Unter den Gästen wird auch Enkel Prinz Harry sein. Es ist sein erster Besuch in Großbritannien, seitdem er und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, ihre royalen Pflichten aufgegeben haben und mit Sohn Archie in die USA gezogen sind. In einem Interview hatte das Paar schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erhoben. Meghan ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und kann deshalb nicht an der Beerdigung teilnehmen. Sie ist zu Hause in Kalifornien.

Hier könnt ihr die Zeremonie verfolgen

Im britischen TV überträgt die BBC die Beerdigung. Auch ORF2 übertragt die Trauerfeierlichkeiten live im TV, die Berichterstattung dazu beginnt bereits um 13:15 Uhr. RTL und SAT.1 und ZDF zeigen die Trauerfeier für deutsche Zuseher. Einen Livestream gibt es auf FocusOnline und BUNTE.de sowie in den Mediatheken von ORF, ARD oder ZDF.