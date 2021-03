Das Home Office gehört mittlerweile seit einem guten Jahr zu unserem Alltag. Wir alle lernen 📖, studieren 👩‍🎓 und arbeiten 💁‍♀️ von zu Hause aus, da kann es schon mal passieren, dass uns die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben die besten Tipps zusammengefasst, um genau das zu verhindern.

1. Ready? Set Your Goals – Go!

Zauberwort: To-Do-Liste. Schreib dir für jeden Tag eine Aufgabenliste, so bringst du direkt Ordnung in den Home-Office-Alltag. 🏠 Setze dir Prioritäten und ordne diese nach Wichtigkeit ein. Wenn Aufgaben erledigt sind: abhaken und weitermachen. ✅ So schaffst du es trotz Home Office weiterzukommen mit der Arbeit und kannst dir gleichzeitig auch besser veranschaulichen, was du schon alles erledigt hast.

Bild: Unsplash // Valentina Conde

2. Communication Is Everything!

Gruppentelefonate, Video-Konferenzen und Co – wir sind mittlerweile bestens vertraut mit sämtlichen Plattformen, wenn es um Kommunikation geht. ☎ Nicht immer funktioniert das allerdings so, wie wir es gerne hätten. Entweder haben wir technische Probleme oder es ist viel zu laut. Samsung hat sich diesem leidigen Thema angenommen und eine Lösung gefunden! Die Antwort lautet: Samsung Galaxy Buds Pro! Mit den neuen In-Ear Kopfhörern von Samsung könnt ihr Telefonate führen, egal wo ihr gerade seid. Ob in der WG mit drei Mitbewohnern, in der vollen U-Bahn oder im Park beim täglichen Spaziergang. 🚶‍♀️ Mit der Noise Cancelling Funktion der Samsung Galaxy Buds Pro hört ihr alles glasklar und nichts und niemand kann euch mehr ablenken!

Bild: Samsung Österreich

3. Create Your Own Space.

Stelle sicher, dass du Arbeit und Vergnügen strikt trennst. 🙅‍♀️ Das fängt bei der Wahl des Arbeitsplatzes zu Hause an. Auch wenn es superverlockend ist, einfach mal im Bett liegen zu bleiben 🛌 und die Morgenstunden von dort aus zu arbeiten, tu es nicht! Wir brauchen Struktur im Leben, also „auf, auf!“ und richte dir ein kleines Office zu Hause ein. Setze dich an einen Tisch, stelle sicher, dass du genügend Licht, deine Ruhe und eine gute Internetverbindung hast und los geht’s!

Bild: Unsplash // Jonathan Borba

4. Hydration Is Key!

TRINKEN, TRINKEN, TRINKEN! 💧 Ja, wir wissen es eigentlich eh, aber an der Umsetzung hapert es einfach noch viel zu sehr… Speziell jetzt müssen wir vermehrt auf uns aufpassen und genug Wasser trinken, sollte dabei doch eher eine der leichteren Aufgaben sein, oder?! Richte dir am besten gleich in der Früh eine große Karaffe Wasser her und stelle dir einen Timer ⏲, der dich daran erinnert, regelmäßig zu trinken. So beugst du klassischen Home Office Problemchen, wie Kopfweh und trockenen Augen, vor.

5. Take A Break!

Wir alle kennen es: im Home Office verfliegt die Zeit wie im Flug 🛫 (by the way: der einzige Flug, den wir in den letzten Monaten gemacht haben!!!) Oft arbeiten wir ohne Unterbrechung oder Pause, das muss aufhören! Auch wenn wir von zu Hause aus arbeiten, haben wir ein Recht auf eine kleine Auszeit zwischendurch – es ist sogar sehr wichtig, dass wir ab und an eine Pause einlegen! So werden unsere Sinne wieder geschärft, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird vergrößert und wir machen weniger Fehler. Also nimm dir Zeit, trink einen Kaffee ☕ und iss zu Mittag, ohne nebenbei zu arbeiten!

6. Switch Off!

Am Ende eines langen Arbeitstages ist es wichtig, dass du einfach abschaltest!💻 Setz dir eine Uhrzeit, zu der du Feierabend machst und bleib dabei. Natürlich wird es Tage geben, an denen du einen Abgabetermin hast und etwas länger machen musst, aber versuche dennoch eine gute Balance zu finden. ⚖ Denn immerhin lebst du zu Hause und nicht im Büro! Also schalte deinen Laptop ab und mach nach Arbeitsschluss einen kleinen Spaziergang, so bekommst du deinen Kopf wieder frei und findest zu deiner perfekten „Work-Life-Balance.“

