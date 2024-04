Hey Upper-East-Siders! Es sieht ganz so aus, als wäre es zu einer Art „Gossip Girl“-Reunion gekommen. Dafür haben keine Geringen als Chace Crawford und Ed Westwick gesorgt. Denn die beiden Schauspieler teilten ein cutes Selfie miteinander auf Instagram. Logisch, dass Fans aus aller Welt ein kleines bisschen durchdrehen. Denn wenn wir uns eines wünschen, dann ist das ein originales Revival unserer liebsten New Yorker Elite-Clique.

Selbst „Gossip Girl“-Co-Schöpfer Josh Schwartz ließ es sich nicht nehmen, etwas zu dem Bild zu sagen …

So beschert uns Chace Crawford ein „Gossip Girl“-Revival für unsere Herzen

Nein, auch 12 Jahre nach dem offiziellen Ende von „Gossip Girl“ sind wir immer noch nicht darüber hinweg, dass die Geschichte der New Yorker Schickeria plötzlich auserzählt war. Da hat auch das Reboot der Serie mit anderen Schauspieler:innen nicht geholfen. Umso höher hüpft unser Herz jetzt, wenn wir sehen, dass sich Personen des alten Casts wieder über den Weg laufen. Sofort kommen alte Gefühle hoch und wir werden in unsere Teenie-Jahre zurückkatapultiert, in denen wir mit unseren BFFs diskutiert haben, wer um alles in der Welt hinter dem mysteriösen Gossip Girl steckt.

Auf Instagram macht derzeit ein Selfie die Runde, das für heftigen Gesprächsstoff sorgt. Darauf zu sehen: Nate-Archibald-Darsteller Chace Crawford und Ex-Kollege Ed Westwick (der den Herzensbrecher Chuck Bass in der Serie gespielt hat). „Ich habe einen alten Freund getroffen“, schreibt Chace und markiert seinen Kumpel Ed. Damit sorgten die Stars gleich mal für Wallungen in der Insta-Welt, schürten aber auch Hoffnung auf einen möglichen „Gossip Girl“-Nachschub.

Fans rasten aus vor Freude

Binnen weniger Stunden hat der Schnappschuss von Chace Crawford bereits mehr als 400.000 Likes und zählt über 6.000 Kommentare. Die meisten davon zitieren alte Parts der Serie, etwa: „Spotted: Man sagt, dass deine alten Freunde entweder für immer bleiben oder vom Winde verweht werden, aber es sieht so aus, als wäre Nates und Chucks Wiedersehen wie eine alte Geschichte. Sollten wir die Augen offen halten? Du weißt, dass du mich liebst, xoxo Gossip Girl“.

Eine weitere Userin kommentiert: „Spotted: Die Besten der Upper East Side sind wieder vereint und es fühlt sich so gut an! Manhattans begehrtester Junggeselle Nate Archibald war dabei zu sehen, wie er sich mit seinem alten Kumpel und Blair Waldorfs gutaussehender zweiter Hälfte, dem Milliardär Chuck Bass, in einer ungewöhnlichen Umgebung traf. Ich frage mich, ob sie beim Mittagessen die glorreichen Tage ihrer chaotischen Teenagerjahre noch einmal durchleben. Oder braut sich vielleicht eine neue Geschäftsidee zusammen? Wie auch immer, ihr wisst, dass Lonely Boy Dan Humphrey viel dazu zu sagen haben wird, da er die Einladung offenbar nicht erhalten hat. Sorry, D. Mach dir keine Sorgen, ich bin sicher, Serena wird dir den Weg zurück in ihre Gunst erkaufen. Xoxo, Gossip Girl“.

Selbst Co-Autor der Serie, Josh Schwartz nutzte die Gelegenheit, um mit dem einstigen „Gossip Girl“-Cast Kontakt aufzunehmen. „Das kommt mir bekannt vor“, schreibt der Drehbuchautor zu dem Selfie. Entsteht hier vielleicht wirklich etwas, wovon wir noch nichts wissen? Wer weiß, die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt!

