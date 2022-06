Cole Sprouse erheitert gerader das Netz. Auf seinem Instagram-Account gewährt der Schauspieler seinen Fans nun einen … nennen wir es mal … juicy Einblick! Der 29-Jährige postete nämlich eine Foto von seiner Kehrseite!

Und seine Fans flippen einfach komplett aus.

Cole Sprouse zeigt seinen nackten Hintern

Das freche Lächeln, die zerzausten Haare, die smaragdgrünen Augen – Cole Sprouse ist einfach hot! Dazu beweist der Schauspieler regelmäßig seinen überaus ausgeprägten Sinn für Humor. Kein Wunder also, dass er der Celebrity-Crush von gefühlt einfach ALLEN ist. Auf Instagram lässt er seine Fans regelmäßig an seinem Leben teilhaben. Zwar hält Cole sein Privatleben meist bedeckt, doch hin und wieder sind bei seinen Posts auch richtige Schmankerl dabei. So auch jetzt, denn der Schauspieler lässt nun besonders tief blicken.

Auf seinem Profil teilt der Zwillingsbruder von Dylan Sprouse nun ein Selfie von sich. Das Pikante an dem Foto: Der Spiegel im Hintergrund gewährt seinen Fans freie Sicht auf seine Kehrseite. Aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel verraten. Seht selbst:

Das Netz flippt aus

Und, haben wir zu viel versprochen? Wir gehen jetzt ganz stark davon aus, dass Cole seine Kehrseite bearbeitet hat. Versteckt sich dahinter vielleicht sogar eine Anspielung auf die ganzen Photoshop-Fails von Kim, Kylie, Khloé und Co.? Wer weiß. Zu dem Beitrag kommentiert der „Riverdale“-Schauspieler: „Guten Morgen an mein Publicity-Team“. Lieben wir!

Und auch das Netz ist begeistert. Wobei begeistert noch untertrieben ist. Man kann sagen: Cole hat das Internet gesprengt! Binnen weniger Stunden sammelte der Post bereits über vier Millionen Likes. „Das wird für immer mein Lieblingsfoto von dir sein“ oder „“Genau deswegen bin ich überhaupt auf Instagram angemeldet.“, lauten nur einige der Kommentare. Ein Fan ist sich sicher: „Das ist mit Abstand das beste Bild, das du je gepostet hast!“. Und ein anderer User erkennt tatsächlich auch gewisse Ähnlichkeiten zu andere Celebritys und schreibt: „Cole Kardashian“.

Cole ist für seinen Humor bekannt

Der Schauspieler ist für seinen sarkastischen Humor bekannt und diesen lebt er definitiv auch via Instagram aus. Der „Hotel Zack & Cody“-Star hat sogar einen weiteren Instagram-Account namens @camera_duels erstellt, der ausschließlich Fans gewidmet ist, die heimlich Fotos von ihm machen. In der Biografie des Profils heißt es: „Dieses Instagram ist den Menschen da draußen gewidmet, die heimlich Fotos von mir machen, und wie ich zuerst Fotos von ihnen mache. Möge die schnellste Kamera gewinnen.“

Was denkt ihr? Soll das Bild eine Anspielung auf den Photoshop-Wahn der Kardashians sein? Ja eindeutig! Nein, ich denke nicht! Cole will einfach nur lustig sein!

