Coronavirus: USA übersteigt 200.000-Marke

In den USA verbreitetet sich das Coronavirus immer mehr. In den meisten Städten herrscht zudem Ausnahmezustand. Denn aktuell gibt es in den USA bereits mehr als 200.000 bestätigte Fälle von Covid-19. Laut der Johns-Hopkins-Universität gab es bis gestern insgesamt mehr als 203.000 Fälle des Virus. Vergangenen Freitag war die Zahl der Infizierten bereits auf über 100.000 angestiegen. Somit kam es in einer Zeitspanne von fünf Tagen in den USA zu einer Verdopplung der Coronavirus-Fälle. Mit einer Todeszahl von 4.476 liegen die Vereinigten Staaten momentan nur knapp hinter den beiden europäischen Ländern Italien und Spanien.

New York im Ausnahmezustand

Die höchsten Zahlen an Infektionen und Tode vermerkte die USA seit Tagen in der Stadt New York. 83.000 Menschen haben sich dort mit dem Virus infiziert und beinahe 2.000 Personen starben bereits an den Folgen der Lungenerkrankung, wie New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo kürzlich mitteilte. Aufgrund der hohen Zahl an Infizierten sind die Krankenhäuser in New York bereits überfüllt. Um die Situation zu verbessern und neue Infizierte aufnehmen zu können, entschied sich die Regierung nun dazu sämtliche Patienten ohne Covid-19-Erkrankung aus den örtlichen Krankenhäusern zu evakuieren und auf ein Krankenhausschiff zu transportieren.