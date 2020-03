Weltweit sind bereits mehr als 30.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Insgesamt 30.248 Todesfälle registrierte die Johns-Hopkins-Universität am Samstag (28. März).

Knapp 650.000 Menschen infizierten sich bereits mit dem Virus.

Mehr als 30.000 Coronavirus-Tote weltweit

Offiziell infizierten sich insgesamt bereits 649.904 Menschen nachweislich mit Covid-19. Und die Dunkelziffer der Coronavirus-Fälle ist vermutlich noch um einiges höher. Denn in vielen Ländern gibt es immer noch nicht genügend Tests. Unter anderem zählt die USA derzeit zum Epizentrum der Epidemie. Alleine dort gibt es mehr als 115.500 registrierte Fälle. In China sind es mehr als 80.000. Und auch die Zahl der Toten steigt. Weltweit gibt es nun mehr als 30.000 bestätigte Todesfälle in Folge der Lungenkrankheit Covid-19. Italien ist derzeit am schlimmsten betroffen.

Über 10.000 Corona-Tote in Italien

Italien meldete am Samstag (28. März) insgesamt 10.023 Corona-Tote. Die Zahl der Infektionen stieg jedoch etwas langsamer um 5.974 Fälle auf insgesamt 92.472. Und auch in anderen Ländern steigt die Zahl der Todesfälle weiter an. Derzeit meldet Frankreich über 2.000 Tote, in Spanien sind es aktuell 5.700 und Deutschland meldet etwa 300 Todesfälle.

Und die Situation spitzt sich in unzähligen Ländern immer weiter zu. Denn viele kämpfen mit fehlenden Kapazitäten im Gesundheitswesen und Engpässen bei Schutzkleidung.