Italien musste am Samstag 10.023 Corona-Tote vermelden. Die Zahl der Infektionen stieg jedoch etwas langsamer um 5.974 Fälle auf insgesamt 92.472.

Die Corona-Pandemie hat Europa weiter fest im Griff. Aus Italien werden traurige Zahlen gemeldet: Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 10.000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Der Zivilschutz meldete heute 889 neue Todesfälle. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf 10.023.

Gleichzeitig verlangsamte sich der Anstieg bei den Neuinfektionen aber weiter: Der Anstieg um 6,9 Prozent am Samstag war der schwächste seit dem Beginn der Pandemie in Italien vor mehr als einem Monat. In den Tagen zuvor lag die Infektionsrate bei 7,4 beziehungsweise 8,3 Prozent.

Corona-Maßnahmen: Italien verschärft Einreisebstimmung

Angesichts der dramatischen Lage verschärfte Italien seine Einreisebestimmungen. Jeder, der auf dem Luft-, See- oder Landweg einreist, muss unter anderem ganz genau den Grund seiner Reise, seinen Aufenthaltsort in Italien und seine Telefonnummer angeben. So heißt es in einer vom Verkehrsministerium veröffentlichten Mitteilung. Die Reisenden müssen außerdem mitteilen, wie sie ihren Zielort in Italien erreichen werden.

Auch Personen, die keine Symptome für eine mögliche Covid-19-Erkrankung zeigen, müssen sich demnach bei den örtlichen Gesundheitsbehörden melden und in eine 14-tägige Selbstisolation begeben. Flug- und Schifffahrtsgesellschaften werden verpflichtet, bei ihren Passagieren schon beim Einchecken die Körpertemperatur zu messen und Personen ab 37,5 Grad nicht an Bord zu lassen. Viele Flugverbindungen sind schon eingestellt und einige Flughäfen bereits geschlossen worden.