Jede Beziehung hat ihre eigenen Regeln und jedem Menschen ist etwas anderes in der Partnerschaft wichtig. Was einen in einer Beziehung aber wirklich langweilt, hängt oft vom Sternzeichen ab.

Das langweilt dein Tierkreiszeichen in einer Partnerschaft:

Widder

Der Widder ist ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Er liebt es neue Dinge auszuprobieren und spontane Abenteuer zu erleben. Wenn der Partner des Widders nicht genauso abenteuerlustig ist, wird dieses Sternzeichen sehr schnell gelangweilt in der Beziehung.

Stier

Der Stier hasst es, wenn andere Menschen unzuverlässig sind. Davon wird er schnell genervt und gelangweilt – vor allem in einer Beziehung. Doch es gibt noch einen weiteren Punkt, der den Stier schnell wütend macht: Dieses Sternzeichen kann es gar nicht leiden, nicht wertgeschätzt zu werden. Auch das langweilt den Stier in einer Partnerschaft.

Zwillinge

Zwillinge sind sehr neugierige Menschen. Deshalb erwarten sie von ihrem Partner auch, dass er sie intellektuell herausfordert und immer wieder mit kreativen Ideen glänzt. Deshalb wird dieses Sternzeichen auch schnell gelangweilt, wenn er nicht herausgefordert wird.

Krebs

Der Krebs kennt keine Langeweile in der Beziehung. Denn er liebt es seinen Partner zu verwöhnen und bringt selbst immer wieder neue Ideen in die Partnerschaft ein. Doch eine Sache verdirbt dem Krebs schnell die Beziehung: Wenn sein Partner Geheimnisse hat. Damit kann er einfach gar nicht umgehen.

Löwe

Der Löwe braucht einen Partner, der ihn auf Händen trägt und ihn bewundert. Wenn er sich in seiner Beziehung nicht wertgeschätzt fühlt, verschwindet schnell die Lust auf den Partner. Sein Gedanke ist ganz einfach: Warum für eine Beziehung kämpfen, wenn man keine Wertschätzung bekommt?

Jungfrau

Die Jungfrau bildet sich gerne weiter und ist unglaublich intelligent. Genau das erwartet sie auch von ihrem Partner. Schnell wird sie gelangweilt, wenn sie merkt, dass ihr Gegenüber nicht so intelligent ist, wie sie vorher geglaubt hat. Das langweilt sie irgendwann in einer Beziehung.

Waage

Die Waage kann mit Drama und Streitereien ganz und gar nicht umgehen. Davon wird sie schnell gelangweilt und genervt. Deshalb braucht sie einen Partner an ihrer Seite, der genauso ausgeglichen ist, wie sie selbst. Ansonsten wird sie schnell genervt von ihrem Partner.

Skorpion

Der Skorpion liebt es zu diskutieren und hat immer eine klare Meinung, die er nicht verbergen möchte. Deshalb wünscht sich dieses Sternzeichen einen Partner, der genauso überzeugt von seiner Meinung ist und gerne darüber redet. Denn der Skorpion braucht die Herausforderung. Sonst wird er schnell gelangweilt.

Schütze

Der Schütze liebt es die Welt zu bereisen und unter Menschen zu sein. Er ist ein sehr kommunikatives Sternzeichen und hasst es allein zu sein. Genau diese Eigenschaften muss auch sein Partner in eine Beziehung mitbringen. Sonst kann die Beziehung nicht funktionieren.

Steinbock

Der Steinbock brauch viel Aufmerksamkeit in einer Beziehung. Hin und wieder wünscht er sich etwas Romantik von seinem Partner, auch, wenn sie schon länger zusammen sind. Sobald dieses Sternzeichen merkt, dass der Partner sich im langweiligen Alltag verfängt, ist der Steinbock schnell gelangweilt von der Beziehung.

Wassermann

Der Wassermann liebt tiefgründige Gespräche und genau das wünscht er sich auch in einer Partnerschaft. Sollte sein Gegenüber keine Lust darauf haben, wird der Wassermann schnell gelangweilt in einer Beziehung. Ein gutes Gespräch ist für ihn das A und O.

Fische

Fische sind echte Träumer. Deshalb können sie es gar nicht gebrauchen, einen Partner an ihrer Seite zu haben, der alles zu ernst nimmt. Sie sind Freigeister und wollen sich nicht immer von der Realität einschränken lassen. Das muss sein Partner verstehen, sonst kann eine Beziehung mit diesem Sternzeichen nicht funktionieren.

