Jeder hat beim Schminken seinen eigenen Stil. Dennoch gibt es ein paar Schminkfehler, die dabei bestimmt schon jedem einmal passiert sind. Manche davon sollten wir in Zukunft aber unbedingt vermeiden.

Wir sind im Homeoffice und auch sonst bewegen wir uns nur wenig in der Öffentlichkeit. Dennoch schadet es nicht sich ab und zu herzurichten und sich ein bisschen zu schminken. Dabei solltet ihr diese Fehler aber unbedingt vermeiden:

1. Zu viel Puder

Puder übers Make-up stäuben, damit es länger hält? Das machen immer noch viele und diesen Schminkfehler sollten wir uns schleunigst abgewöhnen. Denn es schaut nun mal einfach nicht gut aus, wenn der halbe Puder im Laufe des Tages wieder herunterfällt. Außerdem werden durch den Puder, Fältchen und Linien betont, was uns dann älter aussehen lässt, als es notwendig wäre. Also lasst lieber eure Finger von der Puderdose und verwendet stattdessen einen Primer, der eure Haut matter wirken lässt.

2. Zu dunkles Make-up

Wer kennt sie nicht, die dunklen Make-up Ränder? Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr viel zu dunkles Make-up verwendet. Diesen Schminkfehler machen leider immer noch sehr viele Frauen. Der Grund: Die Haut in eurem Gesicht ist meistens etwas heller, als die auf euren Unterarmen. Dennoch testen viele in der Drogerie ihr Make-up genau dort. Also achtet das nächste Mal, dass ihr die richtige Nuance findet!

3. Make-up auf trockener Haut

Bevor ihr euer Make-up auftragt, solltet ihr eines unbedingt beachten: Eure Haut darf nicht trocken sein! Denn das Make-up verschlimmert nicht nur die Trockenheit, es macht sie auch noch unglaublich sichtbar. Und das schaut wirklich nicht gut aus. Ein Tipp: Wenn deine Haut trocken ist, solltet ihr eigentlich komplett auf Make-up verzichten. Wenn ihr das aber nicht wollt, dann tragt mindestens eine halbe Stunde vorher eine fettende Creme auf eure Haut auf. Das hilft zumindest etwas gegen die Trockenheit und das Make-up sieht anschließend viel glatter aus.

4. Spinnenbeine mit Mascara

Das ist wohl der häufigste Schminkfehler: Spinnenbeine mit der Mascara machen! Das kann an mehreren Gründen liegen. Entweder die Mascara ist schon älter und bröckelt, oder ihr verwendet einfach zu viel davon. Was auch immer der Grund dafür ist, ihr solltet es in Zukunft vermeiden. Denn das schaut nicht nur unnatürlich aus, sondern es sieht schlicht und einfach nicht gut aus. Tipp: Beim Auftragen solltet ihr leicht mit der Mascara vibrieren. So vermeidet ihr, dass die Wimpern zusammenkleben.

5. Augenbrauen aufmalen

Cara Delevingne hat es uns gezeigt: Natürliche und buschige Augenbrauen schauen einfach super aus. Also verzichtet in Zukunft auf den Stift, mit dem ihr die gesamte Augenbraue ausfüllt. Stattdessen solltet ihr mit einem leichten Pinsel und nur etwas Farbe, die natürlichen Härchen färben. Die Zeit, in der schwarze Balken über den Augen modern war, ist endgültig vorbei! Wir setzen lieber auf den natürlichen Look. Da darf man aber logischerweise etwas nachhelfen!