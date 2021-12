Okay, we get it! Nicht jeder ist in Weihnachtsstimmung und sieht sich einmal pro Woche „Liebe braucht keine Ferien“ an, während er Kekse isst und Glühwein trinkt. Aber lasst uns eines gesagt sein: Es gibt auch passende Filme für Weihnachtsmuffel, die zwar etwas mit Heiligabend zu tun haben, aber jegliche Festtagsstimmung im Keim ersticken.

Und nein, keine Sorge: „Der Grinch“ kommt diesmal nicht vor…

Ein unscheinbares Weihnachten

Nur weil man Weihnachten nicht unbedingt zur Lieblingszeit des Jahres zählt, heißt das noch lange nicht, dass man dabei keinen Spaß haben darf! Der Buchhalter Juanquini, der ganz nebenbei auch noch ein Magier ist, lädt seinen Chef zu sich und seiner Großfamilie ein, um gemeinsam Weihnachten zu feiern und einen bleibenden Eindruck bei ihm zu hinterlassen. Doch leider ahnt das Familienoberhaupt nicht, dass er sich einen waschechten Kriminellen ins Haus geholt hat. Und nicht nur das: Sein Gast ist sogar der meistgesuchte Verbrecher in ganz Kolumbien. Hierbei in keine krummen Geschäfte verwickelt und heil aus der Sache wieder rauszukommen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein…

Zu streamen auf: Netflix

A Christmas Horror Story

Wer sich in der Weihnachtszeit am liebsten gruselt, der sieht sich am besten den Horrorfilm „A Christmas Horror Story“ an. Der ausgebrannte Radiomoderator Dangerous Dan lebt in der Kleinstadt Bailey Downs. Während seiner Sendung passieren vier skurril-gruselige Geschichten, die einen zum Erschaudern bringen und alle auf eine gewisse Art und Weise zusammenhängen.

Zu streamen auf: Prime Video

Die highligen drei Könige

Nein, wir haben uns beim Titel nicht verschrieben! Dieser Film, mit Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt und Anthony Mackie in den Hauptrollen, handelt von drei Freunden, die wohl die schrägste Weihnachtsnacht ihres Lebens erfahren. Bevor sie alle in einen neuen Lebensabschnitt starten, wollen sie es nochmal so richtig krachen lassen! Seltsame Begegnungen, Alkohol und Marihuana spielen dabei eine große Rolle. Dann erfahren die drei, dass es eine geheime Party gibt, auf der sich nur exklusive Gäste (wie etwa Miley Cyrus) befinden. Ihr Ziel: Die Party crashen!

Zu streamen auf: Netflix

Black Christmas

Keine Spur von festlicher Stimmung gibt es mit diesem Psychothriller! Der Film handelt von einem College, dessen Campus über Weihnachten praktisch leer gefegt ist, da alle Studenten nach Hause zu ihren Familien fahren. Nur eine Gruppe junger Frauen beschließt, die Feiertage diesmal in aller Ruhe am College zu verbringen. Sie freuen sich auf ein paar entspannte Tage in ihrer Verbindung. Doch da haben sie die Rechnung ohne den unbekannten Killer gemacht, der plötzlich Jagd auf die Gruppe macht. Es beginnt ein grausamer Wettkampf um Leben und Tod.

Zu streamen auf: Prime Video

Carolin Kebekus: The Last Christmas Special

Ein heißer Tipp für alle, die Weihnachten einfach nicht ausstehen können: Carolin Kebekus nimmt in ihrem Comedy-Special alles rund um das oh so besinnliche Fest aufs Korn. Von verrückten Adventkalendern über unnötige Geschenke, den vorweihnachtlichen Stress und auch den Hangover nach dem großen Fest: Hier bleibt nichts verschont! Fürs bessere Feeling hat der Comedy-Star den Auftritt übrigens in einer Kirche aufgezeichnet.

Zu streamen auf: Netflix

Anna und die Apokalypse

Was für alle, die Weihnachten einfach überbewertet finden, niemals fehlen darf: Zombies! Während wir langsam aber sicher zu Fress-Zombies mutieren, sehen sich echte Weihnachtsmuffel die untoten Gestalten lieber vor dem Bildschirm an. Eine Horrorkomödie der besonderen Art ist etwa „Anna und die Apokalypse“. Die Schülerin kann es kaum erwarten, ihre Schulzeit und die öde Kleinstadt, in der sie wohnt, hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Doch alle ihre Probleme und Zukunftspläne rücken plötzlich in den Hintergrund, als die Apokalypse eintritt und die Welt von Zombies eingenommen wird. Jetzt muss Anna kämpfen und ihr Leben, genauso wie das ihrer Familie und Freunde, retten. Dabei legt sie auch die ein oder andere Tanzeinlage ein…

Zu streamen auf: Prime Video