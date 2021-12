Wer denkt, dass nur wir Menschen in Weihnachtsstimmung kommen, wenn wir „Last Christmas“ und „Jingle Bells“ mal wieder in Dauerschleife hören, der hat sich getäuscht! Denn auch Hunde stehen auf Weihnachtssongs. Das hat eine Umfrage aus Großbritannien jetzt ergeben.

Das Beste: Die Songauswahl der Hunde trifft genau unseren Geschmack!

Diese Weihnachtssongs lieben Hunde

Die Weihnachtszeit ist nicht nur etwas für Menschen! Auch unsere Vierbeiner können so richtig in Christmas-Mood kommen. Dazu müssen sie einfach nur passende Weihnachtssongs hören. Die britische Website Guide Dogs hat dazu eine tierische Umfrage gestartet und je nach Reaktion der Hunde festgestellt, welche Songs es auf die Playlist der Vierbeiner geschafft haben. Was uns besonders freut: Die Geschmäcker der Hunde unterscheiden sich kaum von uns Menschen.

1.000 Hunde wurden „befragt“ und so sieht das Ergebnis aus:

Platz 1: „Last Christmas“

Platz 2: „Jingle Bells“

Platz 3: „All I Want for Christmas is You“

Wenn die Hunde diese Songs gehört haben, waren sie sichtlich erfreut. Sie haben begonnen, mit ihrem Schweif zu wedeln und sind richtig aufgeregt durch die Gegend gelaufen. Und auch die Songs „Driving Home for Christmas“, „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ sowie „A Wonderful Christmas Time“ haben es den Vierbeinern angetan. Übrigens: Experten sind sich einig, dass Musik den Hunden guttut, vor allem in etwas stressigeren Zeiten.

Eigener Weihnachtssong für Hunde

Wer einen Vierbeiner zuhause hat, dem Weihnachtssongs von Menschen nicht ganz so gut gefällt, kann es doch mal mit einem Lied probieren, das extra nur für Hunde gemacht wurde. Tails.com hat nämlich ein Weihnachtslied eigens für unsere Vierbeiner kreiert. Darin sind Laute zu hören, die Hunde gerne haben und die sie beruhigen. „Raise the Woof“ ist aus detaillierten Forschungen zum Verhalten von Hunden entstanden. Die Basis ist ein Reggae-Mix, den Hunde als besonders ansprechend empfinden. Außerdem hört man ein Läuten, Bellen und quietschende Spielzeuge. Hin und wieder rufen Menschen „sit“, „good boy“ und „good girl“.

Ein Video zeigt, wie sehr sich Hunde freuen, wenn sie den Song hören: