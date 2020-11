Volles und dickes Haar wünscht sich wohl so ziemlich jede von uns. Doch manchmal ist es dann auch gar nicht so leicht, die passenden Frisuren für die voluminöse Mähne zu finden.

Aber keine Sorge! Wir haben da ein paar Ideen und etwas Inspiration für euch. Denn diese fünf Frisuren sind einfach perfekt für voluminöses und dickes Haar:

1. Geflochtene Frisuren

Die wohl beliebteste Frisur bei Frauen mit voluminösen Haaren ist ein klassischer Flechtzopf. Denn damit kann man lästige Strähnen, die einem ständig ins Gesicht fallen ganz easy und man sieht gleichzeitig auch noch top-gestylt aus! Das zeigt uns auch Sängerin Camila Cabello immer wieder, wenn sie auf dem Roten Teppich zu sehen ist. Denn auch sie trägt ihre Mähne gerne zu einem Zopf geflochten. Und wir lieben diesen Look! Wer es lieber etwas verspielter mag, der kann es auch mit einem lockeren Fischgräten-Zopf versuchen. Auch diese Frisur bringt dein dickes Haar perfekt zur Geltung.

2. Kurzhaarschnitt

Wer mit dicken Haare gesegnet ist, der will eines meistens absolut gar nicht: Die Haare abschneiden. Dabei sieht ein richtig schöner Long Bob auch mit einer fülligen Mähne einfach mega aus! Denn bei voluminösen Haaren hängen die Strähne nicht einfach nur runter, sondern zaubern aus der Kurzhaar-Frisur einen ganz eigenen Look. Also traut euch! Denn, wie Stil-Ikone Khloé Kardashian beweist, mit dem richtigen Styling können kurze Haare wirklich sexy sein.

3. Klassischer Pferdeschwanz

Was gibt es eleganteres, als einen schlichten Pferdeschwanz? Gerade dann, wenn du viele Haare hast, ist diese Frisur ein wirklicher Hingucker. Denn richtig gestylt sind zusammengebundenen Haare sogar schick genug für den roten Teppich, wie Schauspielerin Penelope Cruz beweist. Unser Tipp: Einfach eine Haarsträhne um den gebundenen Zopf wickeln und mit einer Klammer festmachen. So wird die Frisur noch eleganter.

4. Frisuren mit Pony

Topmodel Heidi Klum beweist es uns: Zu vollen und voluminösen Haaren passt ein Pony einfach perfekt. Denn er hängt dabei nicht einfach nur schlapp nach unten und sieht langweilig aus. Bei dickem Haar ist der Pony ein wunderschöner Hingucker und verleiht deiner Frisur noch mehr Schwung. Tipp: Wenn du deinen Pony stylst, dann solltest du ihn mit dem Glätteisen nicht nach unten, sondern nach vorne glätten. Das sorgt für den extra Volumen-Kick!

5. Beach Waves

Wer mit seiner wunderschönen Mähne auch mal angeben möchte, für den sind Beach Waves genau das Richtige. Die langgezogenen Wellen bringen noch mehr Volumen in dein Haar und sorgen gleichzeitig für einen leicht verruchten Look. Ein absoluter Hingucker! Gerade bei voluminösen Haaren sehen die Locken auch bei einem Kurzhaarschnitt super stylisch aus. Denn das verleiht den kurzen Haaren einen frechen Touch. Auch Sängerin Selena Gomez liebt es, ihr wunderschönes volles Haar zu präsentieren und verzichtete deshalb oft auf aufwendige Frisuren. Stattdessen zeigt sie mit Beach Waves, was sie alles zu bieten hat!

