Wer trotz Lockdown, Home Office und geschlossenen Fitnessstudios fit und aktiv bleiben möchte, der sollte am Tag 10.000 Schritte gehen. Das empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation. Doch was steckt hinter der scheinbar magischen Fitnessgrenze?

Die Antwort wird so einige überraschen…

Die 10.000-Schritte-Regel

Eines Tages hat es sich der “gesunde Wert” von 10.000 Schritten pro Tag eingebürgert. Doch wieso ist genau diese Zahl so wichtig, dass sämtliche Fitnessuhren, Apps und sogar die WHO diesen Wert loben? Die Antwort hat überraschenderweise wenig mit gesundheitlichen Daten und Fakten zutun. Denn dahinter steckt schlicht und einfach ein Werbegag.

1964 machte sich die Firma Yamasa den Hype um die Olympischen Spiele in Japan zunutze, als sie den ersten transportablen Schrittzähler auf den Markt brachten: den “Manpo-kei“. Übersetzt bedeutet das soviel, wie “der 10.000-Schritt-Zähler”. Der Hersteller warb damit, dass exakt diese Anzahl an Schritten gesund sei und zum Ausdruck eines gesunden Lebensstils gehöre.

Darum sollten wir uns trotzdem daran halten

Auch wenn viele ihre körperliche Fitness vermutlich nicht nach einer fast 60 Jahre alten Werbung ausrichten wollen, kann man sich dennoch an diesen Richtwert halten. Körper und Geist werden uns jedenfalls dankbar sein. Denn gerade nach einem langen Tag im Büro, einem ruhigen Tag zuhause oder einem bewegungsfreien Tag im Home Office ist es umso wichtiger, dass wir aktiv sind. Da schadet ein langer Spaziergang definitv nicht, der den Kopf frei macht, den Körper mit Sauerstoff versorgt und uns fit hält.

Im Alltag haben wir uns schon längst an die “Hilfsmittel” gewöhnt, die uns bequem von A nach B bringen. Tage, in denen unser Schrittzähler die 1000er-Marke nicht überschreitet, gehören längst zur Normalität. Autos, öffentliche Verkehrsmittel, Rolltreppen und Lifte nutzen wir, ohne darüber nachzudenken, dass wir locker auch die Treppen in den zweiten Stock nehmen können. Ja – auch vollbepackt mit Einkäufen. Seht es einfach als Ersatz zum Krafttraining im Fitnessstudio. So könnt ihr sogar noch eine Ausdauereinheit miteinbinden 😉

So schafft ihr 10.000 Schritte

Erstmal gilt: jeder Schritt zählt. Wenn es nicht 10.000 sind, dann ist das keinesfalls schlecht, Bewegung habt ihr dennoch gemacht.