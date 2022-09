Wenn es um das Wohl der Familie geht, können Schwiegermütter oder doch eher „Schwiegermonster“ schon mal besondere Geschütze auffahren.

Wie sich Schwiegermütter/-monster voneinander unterscheiden und ob sie tatsächlich so schlimm wie ihr Ruf sind – findet es heraus! Welchen Schwiegermama-Typ habt ihr?

1. Die Hinterhältige

Diese Kategorie der „Schwiegermonster“ zeigt sich vor allen anderen von ihrer besten Seite. Sie ist zuvorkommend und herzlich. Die „Hinterhältige“ mag es vielleicht nur gut meinen, doch wenn ihr zweites Gesicht zum Vorschein kommt, sehen Schwiegertöchter schwarz und wittern eine Intrige. Da wird etwa hinter ihrem Rücken schlecht über sie geredet oder ihr werden Sätze in den Mund gelegt, die sie nie gesagt – Hauptsache Sohnemann bleibt weiter „Mama’s Boy“ und schlägt sich auf ihre Seite. Richtig schlimm wird’s dann, wenn der Partner sich tatsächlich von seiner Mutter einlullen lässt und nicht erkennt, dass hier etwas faul ist.

2. Die Einmischende

Sie ist da, wenn sie gebraucht wird, denn sie will, dass es ihrer Familie an nichts fehlt. Klingt erstmal sehr schön und fürsorglich, doch diese Kategorie liebt es, sich bei allen Dingen einzumischen. Das fängt beim Haushalt an und hört bei der Kindererziehung auf. Dieses Exemplar ist leider ziemlich mühsam. Aber sehen wir es positiv: Sie meint es wirklich nur gut und will eine Unterstützung für ihre Familie sein. Unser Tipp: Einfach mal ein klärendes Gespräch suchen, dann läuft’s bestimmt besser!

3. Die Teilnahmslose

Das teilnahmslose „Schwiegermonster“ hält sich eher im Hintergrund und spart sich gut gemeinte Ratschläge. Sie pflegt keinen oder wenig Kontakt zu ihrer Schwiegertochter und deren Familie, selbst wenn diese direkt nebenan wohnt. Klingt irgendwie entspannt, kann auf Dauer aber zur großen Belastung werden. Denn hier gibt es offenbar versteckte Konflikte, die nie ausgetragen und geklärt wurden. Hier gibt’s also dringenden Redebedarf! Wer die Beziehung zur Schwiegermama verbessern will, der muss also das Gespräch suchen! Wie heißt es so schön: Durchs Reden kommen die Leut‘ zam! 😉

Anmerkung: Natürlich ist jede Schwiegermutter anders! Diesen Artikel also bitte mit einem leichten Augenzwinkern lesen. Denn wie wir wissen: Zu Unstimmigkeiten gehören immer zwei dazu. In Wahrheit sind nämlich nicht alle „Schwiegermonster“ so schlimm wie ihr Ruf – und oftmals müssen wir uns auch einfach mal selbst an der Nase nehmen 😉