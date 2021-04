Manche Menschen haben ein viel zu großes Ego und haben auch keine Scheu ihren Mitmenschen zu zeigen, dass sie sich ihnen überlegen fühlen. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese drei Tierkreiszeichen fühlen sich anderen überlegen:

Löwe

Der Löwe stellt sich nicht nur gerne in den Mittelpunkt, er ist auch davon überzeugt, dass er genau dort hingehört. Er glaubt oft, dass er etwas Besseres ist als alle anderen und fühlt sich ihnen überlegen. Deshalb ist es auch so schwer mit einem Problem zu ihm zu gehen. Denn Sätze, wie “Ich hab es dir ja gesagt” oder “hättest du nur auf mich gehört” stehen an der Tagesordnung. Dennoch zeigt der Löwe immer wieder sein Herz aus Gold gegenüber Menschen, die er wirklich mag und hilft ihnen wo er nur kann (auch, wenn er sich dabei noch immer überlegen fühlt).

Skorpion

Der Skorpion hält sich vor allem im Berufsleben für etwas Besseres. Seinen Arbeitskollegen fällt das natürlich immer wieder auf und sie sind deshalb auch keine großen Fans von ihm. Allerdings weiß dieses Sternzeichen auch, dass Erfolg nicht einfach so kommt und er arbeitet hart, um sich zu beweisen. Mit Kritik kann er jedoch nur schwer umgehen und das macht ihn zu einem nicht besonders angenehmen Mitarbeiter. Im Privatleben hingegen ist der Skorpion aufgeschlossen und unglaublich hilfsbereit. Für seine Freunde würde dieses Sternzeichen wirklich alles tun.

Steinbock

Wenn der Steinbock über seine Erfolge spricht, zeigt er meist eine sehr herablassende Art. Er will seinem Umfeld unbedingt zeigen, wie toll und überlegen er ist. Das hat auch schon oft zu Streitereien in seinem Freundeskreis geführt. Allerdings sieht dieses Sternzeichen den Fehler nur selten bei sich selbst und versteht nicht so ganz, was er falsch gemacht hat.