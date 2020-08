Jeder läuft einmal heiß, doch ab und zu ist es einfach komplett unangebracht, laut zu werden. Manche Sternzeichen schaffen es aber nie, ihre wahren Gefühle zu unterdrücken.

Diese Sternzeichen können sich nie zusammenreißen:

Zwillinge

Zwillinge sind zwar sehr sozial und kommunikativ, doch läuft etwas nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, können sie schon mal aus der Haut fahren. Dann ist es ihnen auch egal, ob sie sich gerade zu Hause oder im Büro befinden. Das Sternzeichen nimmt sich kein Blatt vor den Mund und lässt auch gerne Schimpfwörter los.

Löwe

Der Löwe trägt sein Herz auf der Zunge. Er ist sehr emotional und kann seine Gefühle einfach nicht verstecken. Selbst, wenn er noch so sehr versucht, gefasst und neutral zu bleiben, schafft er es nicht, sich zusammenzureißen und seine überschwänglichen Emotionen sprudeln einfach so heraus. Das kann entweder dazu führen, dass er in den unangebrachtesten Situationen zu weinen beginnt oder eine absolut unschuldige Person plötzlich anbrüllt.

Widder

Der Widder hat ein sehr starkes Temperament. Es braucht nicht viel, um dieses Sternzeichen zum Explodieren zu bringen. Außerdem hat das Sternzeichen keine Ahnung von Diplomatie und weiß einfach nicht, wie man mit anderen Menschen umgeht. Da kann es schon einmal passieren, dass es dem Chef aus Versehen auf den Schlips tritt oder nicht weiß, wann es besser leise sein sollte. Der Widder hat einfach keine Selbstkontrolle.