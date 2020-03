Authentisch zu sein und zu seinen eigenen Handlungen und Meinungen zu stehen, fällt nicht jedem leicht. Es gibt manche Menschen, denen es nämlich unglaublich schwer fällt, zu vertrauen. Dazu zählen auch diese drei Sternzeichen.

Und um nicht verletzt zu werden, spielen sie eine Rolle und sind nie sie selbst. Nur bei ausgewählten Menschen und erst, wenn sie jemanden richtig gut kennen, lockern sie auf…

Jungfrau

Die Jungfrau ist eine Meisterin darin, sich anzupassen und zu verstellen. Vor allem in großen Gruppen oder wenn sie wo neu dazu kommt, ist sie meist nicht sie selbst. Sie checkt zuerst mal die Lage, schaut sich alles genau an und entscheidet sich dann, wie sie in dieser Runde auftreten wird. Authentizität ist leider nicht ihre Stärke, denn sie will von allen gemocht werden und es einfach jedem recht machen – aus diesem Grund zeigt sie auch nie ihr wahres Gesicht.

Krebs

Auch der Krebs zählt zu jenen Sternzeichen, die sich hinter einer Fassade verstecken. Der Grund: Ihm fällt es extrem schwer anderen zu vertrauen. Bevor er sich öffnet und völlig er selbst ist, dauert es beim Krebs ziemlich lange, um Vertrauen aufzubauen. Sein Gegenüber muss so einige Phasen durchstehen, bis es zum innersten Kern dieses Sternzeichens durchdringen kann. Wer bis zum Schluss durchhält, lernt jedoch einen unglaublich gutherzigen und vertrauensvollen Menschen kennen.

Wassermann

Zu guter Letzt ist auch der Wassermann ein Sternzeichen, das so gut wie nie sein wahres Gesicht zeigt. Denn auch er will sich nicht angreifbar machen und lieber auf Nummer sicher gehen. In der Vergangenheit hat er zu viele negative Erfahrungen gemacht und wurde oft enttäuscht. Aus diesem Grund überlegt er lieber zweimal bevor er sich völlig fallen lässt und dann erst recht wieder verletzt wird. Stattdessen geht er es langsam an und wählt ganz genau aus, wer sein wahres Ich zu Gesicht bekommt.