In Lustenau in Vorarlberg musste nun die Feuerwehr ausrücken, um eine Überschwemmung zu verhindern. Allerdings keine gewöhnliche. Denn eine drei Meter hohe Weltrekord-Weinflasche war undicht und drohte das ganze Lokal zu fluten.

Die knapp 1600 Liter Wein führten beinahe zu einer Überschwemmung.

Weinflasche drohte zu explodieren

In einem chinesischen Restaurant in Lustenau in Vorarlberg drohte eine riesige Weinflasche zu explodieren. Die rund 1600 Liter Zweigelt hätten fast das ganze Lokal geflutet. Denn die drei Meter hohe Flasche wurde plötzlich undicht. Lokalbesitzer Yewei Wang rief die Feuerwehr. Kurzzeitig befürchtete man sogar, die Flasche könnte explodieren.

Barriere aus Sandsäcken

Mithilfe von Sandsäcken verhinderten die Feuerwehrleute vorerst eine größere Überschwemmung. Denn die XXL-Weinflasche durfte wohl am Boden undicht geworden sein. Schließlich bohrten sie ein Loch in den Korken, pumpten die knapp 1600 Liter Rotwein ab und füllten sie in Weinfässer um. Insgesamt sechs Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. Nach gut zwei Stunden konnten sie eine gröbere Katastrophe im China-Restaurant Engel Wang Fu verhindern.

XXL-Weinflasche hält Weltrekord

Im März 2017 wurde die Flasche erstmals in dem chinesischen Restaurant präsentiert. Mit einem Gesamtgewicht von 2360 Kilogramm und 1590 Liter Zweigelt hält sie einen Weltrekord. Dafür wurde sie extra in Deutschland angefertigt. Eigentlich hätte der Riesen-Zweigelt noch dieses Jahr für ein großes Event in Lustenau geköpft werden sollen. Der Wert der XXL-Flasche liegt übrigens bei etwa 75.000 Euro.