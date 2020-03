Zeit für Frühlingsgefühle heißt es im März vor allem für diese drei Sternzeichen. Denn nach Liebeskummer, Zeit alleine und unzähligen schlechten Dates, hält der Frühling so einiges parat.

Sie treffen womöglich sogar ihre große Liebe.

Steinbock

Auf den Steinbock warten im März jede Menge Frühlingsgefühle. Die letzten Wochen und Monate waren in Sachen Liebe etwas schwierig für dieses Sternzeichen. Vor allem seine Angst, wieder verletzt zu werden, hat es dem Steinbock nicht unbedingt leichter gemacht, sich zu verlieben. Der März verspricht nun aber Veränderung und es warten eine große Überraschung und jede Menge Glücksgefühle auf die Steinböcke. Und womöglich sogar die Beziehung für die Ewigkeit.

Löwe

Auch für den Löwen hat der März so einiges in petto. Nach unzähligen schlechten Tinder-Dates und schrägen Bekanntschaften, hält der März nun endlich eine positive Begegnung bereit. Du verliebst dich Hals über Kopf und wagst dich in ein neues Liebesabenteuer, das im besten Fall sogar für die Ewigkeit bestimmt ist.

Waage

Für die Waagen wird der März der schönste Frühling aller Zeiten. Der Liebeskummer der vergangenen Monate ist vergessen und du bist bereit für etwas Neues. Und das schlägt nun ein wie ein Blitz. Denn wenn du gar nicht damit rechnest, steht plötzlich jemand vor dir, der dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Waage schwebt auf Wolke Sieben und genießt den Frühling in vollsten Zügen. Das ist etwas Ernstes!