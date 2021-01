Ein neues Jahr bringt meistens auch viele Veränderungen. Das trifft zumindest auf diese Sternzeichen zu, denn sie werden sich 2021 trennen.

Diese drei Tierkreiszeichen werden ihrer Beziehung einen Schlussstrich setzen:

Widder

Laut Horoskop wird 2021 ein anstrengendes Jahr für den Widder. Denn irgendwie läuft es anfangs nicht so ganz. Seine stürmische und manchmal auch rücksichtslose Art wird ihm zum Verhängnis. Denn in Sachen Beziehung passt es irgendwie nicht mehr und eine Trennung steht deshalb bevor. Aber keine Sorge. Der Widder lernt aus seinen Fehlern und es wird auch wieder bergauf gehen. Denn durch die Trennung lernt er nämlich völlig neue Seiten an sich kennen.

Krebs

Auch manche vergebene Krebse werden sich 2021 trennen. Denn ihre immer wieder wechselnden Stimmungen und Anhänglichkeit machen ihren Partner nicht mehr ganz so glücklich. In den vergangenen Monaten hat der Krebs bereits gemerkt, dass etwas nicht stimmt und wird deshalb immer unruhiger. Im neuen Jahr zieht der Krebs deshalb einen Schlussstrich, um endlich neu durchzustarten. Sich zu trennen scheint für ihn der beste Ausweg zu sein, denn er braucht endlich wieder mehr Zeit für sich.

Wassermann

2021 wird richtig spannend für den Wassermann. Denn dann heißt es alles oder nichts. In den vergangenen Monaten ist er noch etwas distanzierter geworden als normalerweise. Und das macht sich auch in der Beziehung bemerkbar. Im neuen Jahr ist es deshalb höchste Zeit die Wogen wieder zu glätten. Doch klappt das auch mit der Partnerschaft? Denn eigentlich braucht der Wassermann etwas Zeit, um sich selbst wiederzufinden. Sich zu trennen bleibt ihm womöglich leider nicht erspart.