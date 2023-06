Das mit der Liebe ist immer so eine Sache. Es ist ein Auf und Ab, schließlich kann es nicht immer gut laufen. Aber bei manchen Sternzeichen läuft es in Beziehungsdingen immer drunter und drüber. Sie kämpfen ständig mit Beziehungsdrama.

Diese Tierkreiszeichen schlittern von einem Drama ins nächste.

Skorpion

Der Skorpion hat große Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen. Das ist nicht anders, wenn er sich in einer Beziehung befindet. Hinzu kommt, dass das Sternzeichen Emotionen besonders stark empfindet. In Streits ist das leider nicht sehr hilfreich. Denn das führt dazu, dass viele Konflikte zwischen ihm und seinem:r Partner:in eskalieren. Und da ist es nicht besonders hilfreich, dass das Wasserzeichen ständig das letzte Wort haben will.

Zwillinge

Auch bei den Zwillingen herrscht oft Beziehungsdrama. Denn Zwillinge tendieren dazu, schnell für jemanden Gefühle zu entwickeln. Doch das hält in der Regel nicht lange. Zwillinge verlieren nämlich wieder genauso schnell das Interesse an ihrem Gegenüber. Das ufert dann oft in einen großen Konflikt aus. Denn die plötzlich widersprüchlichen Signale, die das Astrozeichen sendet, verwirrt sein Gegenüber.

Löwe

Löwen lieben Aufmerksamkeit und das Rampenlicht. Oft ist das Astrozeichen deshalb sehr flirty unterwegs. Kein Wunder, dass er so immer wieder in Dreiecksbeziehungen landet. Und wie wir dank unzähligen Rom-Coms wissen, endet das nie gut. Auch nicht beim Löwen. Aber er hat gerne das Gefühl, begehrt zu sein. Doch seine unersättliche Suche nach Bewunderung bringt sein Liebesleben immer wieder ins Wanken.