Man kann beim Waschen mit der Waschmaschine tatsächlich so einige Fehler machen – vor allem, wenn es um das Waschmittel und die richtige Menge geht. Wir haben hier die drei häufigsten Waschmittel-Fehler für euch zusammengefasst, die ihr unbedingt vermeiden sollt.

Im schlimmsten Fall schadet ihr damit nämlich auf Dauer eurer Waschmaschine und eurer Wäsche.

Waschmaschine: Vermeidet diese Waschmittel-Fehler

Diese drei Dinge machen beim Waschen viele von uns falsch:

1. Zu viel Waschmittel verwenden

Mehr Waschmittel zu nehmen, bedeutet nicht gleichzeitig, dass eure Wäsche dabei auch sauberer wird. Das Gegenteil ist der Fall. Denn es bilden sich Rückstände in der Waschmaschine – die Trommel fühlt sich schleimig an und riecht teilweise sogar irgendwie moderig. Zudem kann es passieren, dass Waschmittelreste auf der Kleidung kleben bleiben. Und das schadet nicht nur dem Material, sondern auch eurer Haut.

Tipps:

Bei der Dosierung unbedingt auf Angaben auf der Waschmittel-Verpackung, sowie auf der Kleidung achten. Achtet auf Rückstände auf Kleidung oder moderigen Geruch in der Trommel. Das sind Zeichen dafür, dass ihr zu viel Waschmittel verwendet. Lieber lange bei niedriger Temperatur waschen, dann kann das gesamte Waschmittel seine Wirkung entfalten und es bleiben weniger Rückstände zurück.

2. Zu wenig Waschmittel verwenden

Auch zu wenig Waschmittel führt dazu, dass die Wäsche nicht richtig sauber wird und sogar muffelig wieder aus der Maschine kommt. Zudem lagert sich in eurer Kleidung schneller Kalk ab. Und der führt dazu, dass die Kleidung schneller verschleißt.

Tipps:

Bestimmt eure Wasserhärte, um herauszufinden, wie viel Waschmittel ihr tatsächlich verwenden solltet. Denn je härter das Wasser, desto mehr Waschmittel braucht ihr. Dafür braucht ihr lediglich Wasserhärte-Teststreifen. Die findet ihr zum Beispiel im Baumarkt oder online. Achtet beim Waschen unbedingt auf die Dosierungsangaben auf der Waschmittel-Verpackung sowie eurer Kleidung.

3. Flüssigwaschmittel direkt in die Trommel geben

Viele geben das Flüssigwaschmittel oft direkt mit in die Trommel. Doch das solltet ihr am besten lassen, denn es gibt einen Grund dafür, warum man es in die dafür vorgesehene Waschmittelkammer füllen soll. Sobald das Waschprogramm startet, füllt sich die Kammer nämlich mit Wasser und das Waschmittel wird verdünnt. So kann es viel besser in der Waschmaschine verteilt werden und reinigt die Kleidung somit schonender. Gibt man das flüssige Waschmittel aber direkt in die Trommel, verteilt es sich nicht sofort gleichmäßig und es kann passieren, dass es an einer Stelle besonders intensiv wirkt. Und das schadet den Fasern eurer Kleidung. Das gilt übrigens nicht nur für flüssiges Waschmittel, denn auch Waschpulver, das direkt in die Trommel gegeben wird, kann Fasern beschädigen.

Tipps: