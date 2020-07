Der Sommer ist da! Und neben nassen Abkühlungen, erfrischenden Drinks und fruchtigen Leckereien darf in der heißesten Jahreszeit natürlich auch die richtige Musik nicht fehlen, um so richtig das Wetter genießen zu können.

Falls eure Playlist noch ein wenig leer ist, haben wir hier ein paar Vorschläge zur Inspiration. Hier kommen unsere Top Feel-Good-Songs:

Happy – Pharell Williams

Dieser Song aus dem Jahr 2013 strotzt nur so vor positiver Energie. Ein leichtes Klatschen im Hintergrund und eine Melodie, die dich garantiert nicht still sitzen lässt und zum Mitsingen animiert. Einmal gehört, geht dir dieser Feel-Good-Hit nicht mehr aus dem Kopf und sorgt dafür, dass du so richtig in Sommerstimmung kommst.

Der Titel von Pharell Williams zählt bis heute zu den erfolgreichsten Liedern des Künstlers und hielt sich 2014 zehn Wochen lang auf der Spitze der US-Charts. Doch auch international feierte “Happy” große Erfolge. So wurde das Musikvideo zum Song mittlerweile bereits über 600 Millionen Mal aufgerufen.

Can’t Stop The Feeling – Justin Timberlake

Auch dieses Lied von Justin Timberlake sorgt beim Anhören sofort für gute Laune und darf deswegen in deiner Sommer-Playlist auf keinen Fall fehlen. Zudem geht die Melodie nicht nur ins Ohr, sondern auch in die Beine. Denn der Rhythmus des Songs ist perfekt für eine kleine spontane Solo-Performance zu Hause vor dem Spiegel.

Hips Don’t Lie – Shakira

In eurer Sommer-Playlist darf natürlich auch Shakiras Hit-Single “Hips Don’t Lie” nicht fehlen. Denn der heiße Rythmus und die spanischen Einflüsse versetzen dich sofort in Urlaubsstimmung und lassen dich gedanklich an den Strand reisen. Gute Laune pur!

All Summer Long – Kid Rock

Dieser Hit aus dem Jahr 2007 handelt nicht nur von der heißesten Jahreszeit, sondern sorgt auch dafür, dass man beim Zuhören sofort alle Sorgen vergisst. Egal ob auf dem Balkon, auf Weg zur Arbeit oder im Arbeit – dieses Lied wird dir sicher nicht so schnell wieder aus dem Kopf gehen.

Macarena – Los del Rio

Dieser Song ist ein Klassiker, der uns alle in Nostalgie versetzt und natürlich perfekt in den Sommer passt. Denn sobald die ersten Töne von “Macarena” erklingen, weiß jeder sofort wie er sich dazu bewegen muss. Gute Laune ist also vorprogrammiert!