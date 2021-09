Etwa 80 tote Schweinswale geben Experten derzeit Rätsel auf. Denn dutzende Tiere wurden an die Strände der niederländischen Watteninseln gespült.

Vermutlich könnten Sprengungen alter Munition der Grund für den Tod der Schweinswale sein.

80 tote Schweinswale an Stränden in Niederlanden gefunden

Umweltschützer sind in Sorge. Auf den niederländischen Watteninseln wurden dutzende tote Schweinswale angespült. Die hohe Zahl der toten Tiere sei laut Experten sehr ungewöhnlich. Derzeit wisse man noch nicht, was die Ursache für das Massensterben sein könnte, so die niederländische Naturschutzorganisation Natuurmonumenten. Einige der Wale habe man nun für weitere Untersuchungen zur Universität Utrecht gebracht. Dort soll unter anderem der Gesundheitszustand und der Mageninhalte der Tiere untersucht werden, um die Todesursache feststellen zu können.

Spekulationen über Todesursache

Derzeit tappen die Experten noch im Dunkeln, was die Todesursache angeht. Einerseits könnte es sich um eine Epidemie unter den Tieren handeln, andererseits könnten aber auch Sprengungen für das Massensterben verantwortlich sein. Im Wattenmeer arbeitet man zurzeit nämlich an einem Windturbinenpark. Dabei habe es vor kurzem kontrollierte Sprengungen der Marine gegeben, um alte Munition zu beseitigen.

Bei den toten Walen handelt es sich um ausgewachsene Tiere, die zwischen 1,40 und 1,70 Metern groß sind. Die Wale seien bereits stark verwest und vermutlich schon länger im Meer gewesen, bevor sie an den Strand gespült wurden, so die Experten.