Es gibt einige Orte auf der Welt, die so besonders sind, dass sie gleich mehrmals den Hintergrund für unsere geliebten Film- und Serienepen bilden. Die Kulissen erzählen oft ihre eigene Geschichte, lange bevor die Kameras anfangen zu rollen. Hier sind einige der atemberaubendsten Drehorte, die mehr als einmal als Drehort dienten:

Es ist nicht ungewöhnlich für Filme und Serien, Drehorte zu teilen. Manchmal sind es berühmte Wahrzeichen, die immer wieder auftauchen, manchmal aber auch unscheinbare Plätze, die sich plötzlich in ganz unterschiedlichen Geschichten wiederfinden. Hier sind einige interessante Überschneidungen, die dir vielleicht noch nicht aufgefallen sind!

Alnwick Castle, England

„Harry Potter“ : Wer würde nicht gern die majestätischen Flure von Hogwarts durchstreifen?

: Wer würde nicht gern die majestätischen Flure von Hogwarts durchstreifen? „Downton Abbey“: Der gleiche Ort verwandelt sich in die opulente Heimat der Crawleys, voller Stil und Geschichte.

Hatfield House, Hertfordshire, England

„Tomb Raider“ : Das Haus war im Film der Wohnsitz von Lara Croft.

: Das Haus war im Film der Wohnsitz von Lara Croft. „The Crown“: Die gleichen Räume wurden auch zu den königlichen Gemächern der Queen.

Vasquez Rocks, Kalifornien, USA

„Star Trek“ : Diese beeindruckenden Felsformationen wurden zum Sinnbild für unentdeckte Galaxien.

: Diese beeindruckenden Felsformationen wurden zum Sinnbild für unentdeckte Galaxien. „The Flintstones“: Die Felsen waren aber auch die urzeitliche Heimat von Fred und Wilma.

Castle Black, Nordirland

„Game of Thrones“ : Das Schloss diente als die berühmte Nachtwache-Festung.

: Das Schloss diente als die berühmte Nachtwache-Festung. „Dracula Untold“: Aber auch einige Schlachtszenen aus Dracula wurden hier gedreht.

Silvercup Studios, New York

„Sex and the City“ : Die ikonische Wohnung von Carrie Bradshaw und viele Innenräume wurden in den Studios gedreht.

: Die ikonische Wohnung von Carrie Bradshaw und viele Innenräume wurden in den Studios gedreht. „The Sopranos“: Auch bei den Sopranos fanden mehrere Innenszenen, darunter das Bada Bing, in den Silvercup Studios statt.

Dubrovnik, Kroatien

„Game of Thrones“ : Die historischen Mauern von Dubrovnik wurden zur pulsierenden Hauptstadt von Westeros.

: Die historischen Mauern von Dubrovnik wurden zur pulsierenden Hauptstadt von Westeros. „Star Wars: Die letzten Jedi“: Ebenso verwandelten sie sich in eine weit, weit entfernte Galaxie in Star Wars.

Palazzo Pisani Moretta, Venedig

„Casino Royale“ : Ein Ort, der die zeitlose Eleganz von James Bond verkörpert.

: Ein Ort, der die zeitlose Eleganz von James Bond verkörpert. „The Tourist“: Während in „The Tourist“ die Wasserwege als Schauplatz einer Verfolgungsjagd dienten.

Gute Kulissen sind flexibel und passen sich an unterschiedliche Geschichten an. Genauso können aber gute Filme an ein und demselben Ort grundverschiedene Geschichten erzählen. Das ist die Magie des Films.