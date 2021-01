Es ist Wochenende und damit wieder einmal Zeit für einen richtig guten Serienmarathon. Doch jedes Sternzeichen mag eine andere Art von Serie, die ihren eigenen Charakter widerspiegeln.

Diese Serie passt perfekt zu deinem Tierkreiszeichen:

Widder

Widder wollen immer alles anpacken und versuchen ein unlösbares Problem zu lösen. Genau so ist es auch für Detektive James Gordon in der Serie “Gotham”. Denn die Stadt ist überfüllt von Verbrechern und Dieben. Obwohl die meisten Polizisten bereits aufgegeben haben, kämpft er weiter für das Gute und versucht allein gegen alle Gangster und Gangs anzukämpfen. Widder werden diese Serie lieben.

Stier

Stiere sind besonnen und denken immer vorher nach bevor sie etwas entscheiden. Deshalb trifft die Serie “Damengambit” genau seinen Geschmack. Denn Beth Harmon analysiert darin jedes Schachspiel und übt sich in Geduld und Besonnenheit. Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich Stiere, nachdem sie diese Serie geschaut haben, sofort ein Schachbrett kaufen würden.

Zwilling

Zwillinge sind sehr kontaktfreudige Menschen, die gerne einmal etwas Positives zum bingewatchen brauchen. Deshalb ist “Pose” einfach perfekt für dieses Sternzeichen. Denn diese Serie strotzt vor Energie und macht einen glücklich. Außerdem wird darin auch die Probleme von Outings analysiert. Zwillinge werden diese Serie lieben.

Krebs

Krebse sind sehr gefühlvolle Wesen. Sie brauchen intensive Emotionen und heiße Affären. Genau das bietet “Vampire Diaries”. Hier wird sicherlich kein Auge trocken bleiben und Krebse werden sich sofort in den heißen, mysteriösen Damon Salvatore verlieben.

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt und liebt es eine Show abzuziehen. Deshalb kann er sich auch so gut in den Hauptcharakter der Serie “Lupin” hineinversetzen. Nicht nur, dass sich die ganze Serie um ihn dreht, er ist auch noch eine wirklich bewundernswerte Persönlichkeit. Ein Löwe wird sich wünschen, dass er das alles kann.

Jungfrau

Jungfrauen wollen immer einer Sache auf den Grund gehen und sie analysieren. Genauso ergeht es Lightman in der Serie “Lie to me”. Mit psychologischen Tricks kann er bei anderen Menschen lesen, ob sie lügen oder nicht. Jungfrauen werden sich sofort wünschen das auch zu können und von der eindringlichen Art dieser Serie mitgerissen.

Waage

Waagen sind selbst sehr ausgeglichene Menschen. Bei anderen versuchen sie immer aller in Ordnung zu bringen und sie haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. In “Criminal Minds” analysiert ein Team des FBI Serienmörder und Psychopathen und versuchen ihre Verbrechen aufzuhalten. Die Waage wünscht sich beim Schauen sicherlich Teil dieses Teams zu sein.

Skorpion

Skorpione sind Könige der Manipulation und wollen Hoch hinaus. Genauso geht es auch den Hauptcharakter der Serie “House of Cards”. Nicht nur, dass er die politische Landschaft in den USA komplett analysiert und auch teilweise für seine Zwecke nutzt, er verursacht auch absichtlich Dramen, die ihm einen Vorteil verschaffen können. Und das alles mit seiner kühlen und emotionslosen Art. Skorpione können sich mit der Zeit irgendwie in ihn hineinversetzen.

Schütze

Schützen suchen immer nach der Lösung eines Problems und hören dabei auf ihr Bauchgefühl, dass sie noch nie im Stich gelassen hat. Genau deshalb lieben sie “True Crime”-Dokus und fiebern mit den Polizisten mit, bis sie den Verbrecher gefangen haben. Die Analysen und Psychologie des Verbrechers interessieren den Schützen dabei am meisten. Vor allem die Serie “Night Stalker” sollte sich dieses Sternzeichen nicht entgehen lassen.

Steinbock

Steinböcke wollen Hoch hinaus und immer weiter wachsen. Doch das nicht, ohne ihre Bodenständigkeit und Freunde zu vergessen. Genau darum geht es auch in der Girl-Power-Serie “The Bold Type”. Denn die drei Freundinnen Jane, Kat und Sutton bleiben sich stets selbst und ihrer Freundschaft treu – egal was sie alles erreichen. Ein Must-Watch für Steinböcke.

Wassermann

Wassermänner wissen, dass sie charmant sind und eine sehr charismatische Persönlichkeit haben. Deshalb können sie sich auch großartig in den Meister-Fälscher Neal Caffrey in der Serie “White Collar” hineinversetzen. Deshalb werden sie das ganze Wochenende den Fernseher nicht mehr aus dem Blick verlieren, wenn sie einmal mit dieser Serie angefangen haben.

Fische

Fische lieben das mysteriöse und geheimnisvolle im Leben. Genau deshalb sind die Kameraeinstellungen in der Serie “Peaky Blinders” ein echter Augenschmaus für Fische. Auch die undurchschaubaren Pläne von Thomas Shelby haben Fische sofort erkannt. Natürlich darf für dieses Sternzeichen auch die Romantik nicht zu kurz kommen. Deshalb werden sie die Liebesgeschichte des Gangsters mit Grace lieben.