Wir sind mitten im Sommer und könnten uns im Moment nichts Schöneres vorstellen. Denn mit den warmen Temperaturen und der täglichen Dosis Sonne steigt auch unsere Stimmung und das haben wir uns nach einem langen und harten Pandemie-Jahr auch wirklich verdient! Wir machen uns diesen Sommer einfach unvergesslich. Richtig besonders wird der Juli vor allem für diese drei Sternzeichen.

Sie erleben so viel wie schon lange nicht mehr und nehmen sich endlich genügend Zeit für sich selbst und ihre Liebsten.

Steinbock

Der sonst so arbeitswütige Steinbock hat nach einem harten Pandemie-Jahr endlich erkannt, dass es auch noch andere Dinge als nur die Karriere gibt. Deshalb will er sich diesen Sommer richtig viel Zeit für sein Privatleben nehmen und unternimmt viel mit Freunden und der Familie. Und das wird ordentlich belohnt. Der Steinbock war nämlich schon lange nicht mehr so entspannt und ausgeglichen. Dieser Juli wird für ihn einfach unvergesslich.

Fische

Auch der Fisch schaltet im Juli endlich mal einen Gang zurück und konzentriert sich nur auf sich selbst. Dieses Sternzeichen ist unglaublich empathisch und nimmt ständig Rücksicht auf andere. Die eigenen Bedürfnisse kommen da schnell mal zu kurz. Doch das wird sich diesen Monat ändern! Denn der Fisch hat erkannt, dass er sich ruhig auch mal selbst an erster Stelle stellen darf – und wenn nicht jetzt wann dann! Das wird ein Sommer voller neuer Erfahrungen und ganz viel Selbsterkenntnis.

Zwillinge

Zwillinge lieben bekanntlich das Abenteuer. Sie brauchen ständig Abwechslung und neue Herausforderungen. All das ist im Pandemie-Jahr viel zu kurz gekommen. Kaum gibt es die ersten Lockerungen ist dieses Sternzeichen deshalb schon wieder auf Achse und versucht alles nachzuholen, was es verpasst hat. Einige Reisen und jede Menge gesellige Abende mit den Liebsten stehen an. Einem aufregenden Juli 2021 steht deshalb garantiert nichts mehr im Weg.