Dating hat ganz schön viele Tücken – umso wichtiger ist es deshalb, so schnell wie möglich die Red Flags des Anderen zu erkennen. Doch manche Sternzeichen schaffen das einfach nicht!

Sie erkennen die Warnzeichen erst zu spät.

Fische

Fische leben gerne in den Tag hinein und lassen sich überraschen. Das gilt auch beim Thema Dating. Denn Fische zelebrieren ihren Alltag nach dem Motto: „man muss alles einmal ausprobieren“. Auch wenn ihnen jemand eigentlich gar nicht zusagt, lassen wie sich also auf eine Verabredung ein. Einfach, um zu sehen, wie die Person wirklich ist.

Das sorgt jedoch für jede Menge Frustration, denn dadurch ignorieren die Fische unzählige Red Flags und gehen auf Dates, die sie danach bereuen.

Waage

Waagen sehen immer das Gute im Menschen. Als Harmonie suchende Persönlichkeiten reden sie sich nur allzu gerne ein, dass jeder auch positive Seiten hat, die die negativen Charaktereigenschaften überwiegen. Das ist zwar eine lobenswerte Einstellung, sie kann gerade beim Dating jedoch schnell nach hinten losgehen.

Denn dadurch entschuldigen die Waagen viel zu schnell Fehlverhalten und sehen über all die Kontras und Red Flags hinweg. Sie daten also Personen, die eigentlich gar nicht zu ihnen passen, einfach weil sie nicht wahrhaben wollen, dass sie mit ihrer Annahme falsch liegen.

Schütze

Die Schützen neigen dazu, sehr schnell die rosarote Brille aufzusetzen. Wenn sie erst einmal einen Crush haben, schweben sie auf Wolke sieben und achten gar nicht mehr auf die Einzelheiten der Beziehung.

Das bedeutet leider auch, dass den Schützen dabei so einige Red Flags entgehen. Doch in den meisten Fällen erleben die Schützen nach einiger Zeit einen Aha-Moment, bei dem sie letztlich doch ganz klar erkennen, ob jemand das Potenzial für eine ernsthafte Beziehung hat – und dann erkennen sie auch all die Kontras. Nur leider kann das manchmal einige Monate dauern.