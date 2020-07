Während manche Menschen sich in jeder Lebenslage total gut zurechtfinden, gibt es viele, bei denen das nicht so ist. Denn sie sind ständig auf die Hilfe von anderen angewiesen. Dass sie alleine oftmals nichts auf die Reihe bekommen, könnte allerdings auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Denn diese Sternzeichen sind extrem hilfsbedürftig und können oftmals keine eignen Entscheidungen treffen.

Zwillinge

Obwohl Zwillinge auch sehr gut alleine zurechtkommen, lassen sie sich schnell von anderen beeinflussen. Dabei überlassen sie anderen Menschen gerne mal die eigenen Entscheidungen und übergeben die Führung an das Gegenüber. Zudem sind sie oft sehr zerstreut, weshalb sie auch des Öfteren auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen sind.

Krebs

Auch dieses Sternzeichen ist äußerst hilfsbedürftig. Denn der Krebs ist immer total emotional und kann seine Gefühle gegenüber anderen auch nur sehr selten verbergen. Gerade in der Liebe passiert es ihm sehr oft, dass er durch seine Gewohnheit, zu schnell Nähe zu suchen, verletzt wird. Aus diesem Grund lässt er sich auch oft von seinem Umfeld beraten und nimmt ihre Hilfe dankend entgegen.

Fische

Die verträumte Art dieses Sternzeichens sorgt dafür, dass es häufig als hilfsbedürftig gut. Denn Fische verbringen die meiste Zeit in ihrer eigenen Traumwelt. Die Realität verschreckt sie dagegen eher und sorgt dafür, dass sie sich nicht gut zurechtfinden können. Deswegen müssen sie auch sehr oft die Hilfe von ihren Freunden oder der Familie in Anspruch nehmen.