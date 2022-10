Offen über die eigenen Gefühle zu sprechen und sie auch zu zeigen, ist nicht immer einfach. Schließlich geht es da um unser Innerstes. Es gibt Menschen, denen es besonders schwerfällt, über Emotionen zu sprechen – und das liegt zum Teil auch am Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders verschlossen, was ihre Gefühle angeht.

Wassermann

Der Wassermann weiß nicht immer so recht, was er mit seinen Gefühlen anfangen soll. Sie anderen zu offenbaren, kommt für ihn auf jeden Fall überhaupt nicht infrage. Lieber versteckt er sie und leidet dabei still und leise. Wendet sich jemand an das Sternzeichen und schüttet ihm sein Herz aus, dann kann der Wassermann sehr abweisend reagieren. Er weiß ja oft noch nicht einmal, wie er mit seinen eigenen Gefühlen umgehen soll. Deshalb ist er damit schnell überfordert.

Steinbock

Der Steinbock ist ein sehr zielstrebiges Sternzeichen. Um seine Ziele zu erreichen, passiert es oft, dass er sein Innerstes verschließt und einfach vernachlässigt. Er selbst nennt es effizientes, persönliches Ressourcen-Management. Aber nicht selten passiert es, dass seine Gefühle nach einer besonders stressigen Phase gebündelt aus ihm herausbrechen. Dem Steinbock würde es deshalb nicht schaden, hin und wieder ein bisschen über seine Gefühle zu sprechen. Auf diese Weise kann er verhindern, dass es das nächste Mal unkontrolliert passiert.

Jungfrau

Die Jungfrau ist besonders gut darin, alles um sich herum zu analysieren und kategorisieren. Doch das mit ihren eigenen Gefühlen zu tun, das fällt ihr schwer. Deshalb spricht sie nicht darüber. Sie muss ewig darüber nachdenken, bevor sie nur ein Wort darüber verliert, wie es in ihrem Herzen aussieht. Und der Grund dafür ist die Tatsache, dass es dafür kein vorgefertigtes Schema gibt, an dem sie sich orientieren kann. Deshalb gerät sie dann oft in einen Gedankenstrudel, der sie immer tiefer in ihre Gefühlswelt zieht. Erst wenn sie ihre Gefühle einigermaßen geordnet hat, schafft sie es darüber zu sprechen, aber das dauert eine Weile.