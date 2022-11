Von wegen Cuffing Season: während die meisten Paare den nahenden Winter zum Kuscheln nutzen, herrscht bei einigen Sternzeichen-Konstellationen Eiszeit. Bei ihnen folgt nämlich noch im Oktober eine Beziehungskrise!

Das könnte sogar in einer Trennung enden.

Stier und Krebs

Zwischen dem Stier und dem Krebs bahnt sich schon längere Zeit eine Beziehungskrise an. Denn in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Momente, in denen die beiden kurz vor einem großen Streit standen. Der Grund: beide merkten im Alltag, dass sie einfach grundlegend verschieden sind.

Doch bisher waren sowohl der Krebs als auch der Stier noch um Harmonie bemüht. Ende November platzt dem Krebs aber endgültig der Kragen und es kommt zum Streit. Hier entscheidet sich ein für alle Mal, ob diese Beziehung noch eine Zukunft hat.

Jungfrau und Widder

Es könnte eigentlich so einfach sein. Denn zwischen Jungfrau und Widder passt es auf dem Papier wunderbar. Die beiden haben bisher ein wunderschönes Jahr verbracht, die Zweisamkeit in vollen Zügen genossen und sogar schon ein paar erste gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet. Doch jetzt schleicht sich bei den Jungfrauen das furchtbare Gefühl der Eifersucht an.

Statt blindem Vertrauen sind sie jetzt geneigt, ihr Gegenüber zu kontrollieren! Ein großer Fehler, denn dieser Drang nach Kontrolle führt zu einer Beziehungskrise, die nur mit einem klärenden und offenen Gespräch wieder beendet werden kann.

Skorpion und Schütze

Für diese Sternzeichen-Kombi war es in den vergangenen Wochen ein nicht enden wollendes Hin und Her. Mal waren sie sich ihrer Gefühle sicher, mal zweifelten sie daran, ob eine Beziehung wirklich Sinn ergibt. Diese Unsicherheiten auf beiden Seiten belasten die Beziehung enorm und gipfeln jetzt in einem großen Streit.

Denn vor allem die Skorpione wollen jetzt endlich Klarheit haben, nachdem sie sich lange Gedanken über die Situation gemacht haben. Sie fordern deshalb eine eindeutige Entscheidung. Auch, wenn sie das Ergebnis vielleicht nicht allzu glücklich stimmen wird.