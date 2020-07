Während manche Menschen stets ihre Meinung kundtun und immer die Wahrheit sagen, gibt es viele, die dagegen nicht immer ehrlich sind und gerne mal lügen, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Den Hang zur Unehrlichkeit haben sie dabei oft wegen ihrem Sternzeichen.

Denn diese Sternzeichen sind nicht immer so ehrlich, wie sie auf den ersten Blick wirken.

Zwillinge

Zwillinge wollen immer auf dem neusten Stand sein. Aus diesem Grund schwimmen sie auch oft mit der Masse mit und lassen sich bei wichtigen Entscheidungen von ihrem Umfeld beeinflussen. Um Teil einer Gruppe zu sein, würden sie im Notfall sogar lügen und die Wahrheit für ihren eigenen Nutzen verdrehen.

Waage

Auch dieses Sternzeichen ist nicht immer ganz ehrlich. Denn die Waage greift vor allem in Krisensituationen gerne mal zu einer Notlüge. Sollte sich also eine Diskussion oder eine Konfrontation anbahnen, sucht sie meist einen Ausweg, indem sie kleine Ausreden erfindet. Die Wahrheit zu sagen, ist für die Waage eher keine Option.

Löwe

Der Löwe weiß ganz genau, was er will. Seine Ziele sind ihm extrem wichtig und er würde sich nie von jemandem vorschreiben lassen, was er zu tun hat. Wegen seines Ehrgeizes passiert es ihm deswegen auch häufig, dass er die Wahrheit verdreht, nur um so mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn die Blicke seiner Mitmenschen möchte er stets auf sich ziehen.