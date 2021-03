Der Frühling bringt neues Leben, neue Blumen und neue Motivation. Doch Veränderung kann auch manchmal schwer sein. Für so einige Sternzeichen stehen die Chancen aber gut, dass sich die Dinge in den nächsten Monaten zum positiven wenden.

Diese Tierkreiszeichen sollten daher einen Neuanfang wagen:

Widder

Der Widder grübelt schon lange darüber nach, was er aus seinem Leben machen möchte. Das letzte Jahr hat ihm gezeigt, dass er unbedingt auf eigenen Beinen stehen und sich etwas Nachhaltiges aufbauen will. Bisher hatte er aber Angst, nicht ausreichend qualifiziert zu sein, um genau das zu tun, was ihn glücklich machen würde. Doch in den nächsten Wochen ändert sich seine Sicht auf die Dinge. Der Frühling bringt Motivation und Mut. Perfekt für einen Neustart.

Wassermann

Der Wassermann hat in den letzten Monaten vor allem für andere Menschen gelebt. Das hat auch etwas an seinem Selbstbewusstsein und Wohlbefinden genagt. Die Sterne stehen im Frühling aber gut, um etwas Neues zu beginnen und sich von alten Gewohnheiten zu lösen. Ein neuer Job oder ein neues Projekt lassen das Herz dieses kreativen Sternzeichens wieder höher schlagen.

Löwe

Der Löwe hat die ersten paar Wochen des Jahres mit sehr vielen negativen Gefühlen gekämpft. Mit der Sonne im Frühling geht es dem Sternzeichen aber auch wieder besser. Dadurch kann es neue Energie schöpfen und seinen ganzen Mut zusammen nehmen, um endlich einen kompletten Neuanfang zu wagen – ob in der Liebe oder im Job. Alles, was das Sternzeichen in den nächsten Monaten angreift, scheint zu Gold zu werden.

Stier

Der Stier erkennt im Frühling, was ihn an seinem momentanen Zustand unglücklich macht. Gleichzeitig schafft er es, sich daraus zu befreien und sich von gewissen Menschen zu lösen, die nicht gut für ihn sind. Stiere in Beziehungen sollten jetzt entweder einen großen Schritt machen und in die nächste Phase mit ihrem Partner starten oder sich endgültig trennen. Dann sind sie auch bereit für etwas Neues.